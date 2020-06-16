Здравоохранение

Облздрав опроверг информацию о дефиците мест в стационарах Волгограда для COVID-больных

Здравоохранение 16.06.2020 15:09
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16.06.2020 15:09


В Волгограде и области сегодня есть места в стационарах для больных коронавирусом. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов, комментируя информацию, что больных с подозрением на COVID-19 из Волгограда госпитализируют в областные стационары.
Комитет здравоохранения, по его словам, каждый день мониторит ситуацию по числу выписанных граждан и поступивших в стационары. На сегодняшний день в регионе из 3639 коек занято 2281. Алимов не исключил, что существует дисбаланс, связанный с географией госпитализации, и профилем пациента (его возраста и тяжести заболевания). "Возможно, в ближайших стационарах бывают определенные сложности, что не возьмут, но обязательно госпитализируют в другой стационар", - пояснил зампредседателя облздрава.
Он также сообщил, что в инфекционные стационары уже поступает новое оборудование, о котором облздрав сообщал в мае текущего года. Речь идет о партии компьютерных томографов, которые позволяют выявлять пневмонию. Первый томограф уже поступил в больницу №12, в настоящее время идет монтаж оборудования. В ближайшее время ожидается поставка нового томографа в больницу №5. Всего, как сообщал Алимов, Волгоград закупил 11 компьютерных томографов, поставка которых осуществляется в два этапа.
Напомним, всего в регионе зарегистрировано 4887 случаев коронавирусной инфекции. На сегодняшний день выздоровело 1859 человек и 29 скончались.  

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