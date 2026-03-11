На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 марта





В Волгограде 40-летняя женщина стала фигуранткой уголовного дела после ДТП, совершенного ею 8 марта. Утром в Международный женский день волгоградка сбила 84-летнюю и сбежала с места происшествия.

Как сообщалось ранее, ДТП произошло на ул. Тбилисской в Советском районе Волгограда. По информации полицейских, виновница управляла автомобилем Hyundai Getz в состоянии опьянения.

– По предварительной информации,8 марта в 09-45 час. 40-летняя женщина-водитель, находясь в состоянии опьянения, напротив дома № 83 по ул. Тбилисской совершила наезд на 84-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть дороги. После наезда водитель с места скрылась. В результате ДТП пострадавшая доставлена в больницу, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Отметим, что разыскать водителя полицейским удалось оперативно в тот же день. Уголовное дело возбуждено сотрудниками отдела полиции №6 по ч.2 ст. 264 УК РФ – нарушение Правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия. С учетом всех обстоятельств ДТП, сообщает ИА «Высота 102», женщине грозит в качестве максимального наказания лишение свободы сроком до семи лет.

В настоящий момент решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой.