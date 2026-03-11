Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Происшествия

В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 Армии

11.03.2026 10:25
11.03.2026 10:25


10 марта на границе Советского и Кировского районов произошло ДТП с участием грузового автомобиля и маршрутки. Во второй половине дня рейсовый микроавтобус с людьми влетел в ГАЗ.



- В 13:40 напротив д. 147 по ул. 64 Армии 40-летний водитель, управляя автомашиной «Ford Transit», не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с двигавшейся впереди автомашиной ГАЗ, - сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.

Судя по опубликованным кадрам, сразу несколько машин сворачивали с основной дороги, и водитель ГАЗа плавно притормозил, чтобы избежать столкновения. При этом следовавшая сзади маршрутка почему-то не сбросила скорость и влетела в грузовик.

По информации правоохранителей, в результате столкновения не обошлось без пострадавших. В салоне микроавтобуса травмы получил 13-летний школьник. Мальчик был доставлен в больницу прибывшими на место аварии медиками.

Отметим, ранее 8 марта ровно на этом же месте произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Тогда пострадали сразу четыре человека.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

Происшествия 11.03.2026 10:25
