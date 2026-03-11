



В Волгограде по итогам конкурсных процедур определили подрядную организацию, которая займется проектом обновления системы энергоснабжения трамвайных маршрутов №3 и №4. АО «ЭлектроТранспорт Плюс» заключит контракт с волгоградским ООО «Новые Энергетические Проекты», передает портал Volganet.net со ссылкой на мэрию.

Отметим, что конкурс проводился на сайте госзакупок, а начальная цена контракта составляла 17 205 043 рубля. Как сообщает ИА «Высота 102», ООО «НЭП» оказалось единственной организацией, подавшей заявку на участие в конкурсе. Свои услуги компания предложила за 16 688 891,71 рублей, что всего на 516 151,29 рублей меньше максимальной цены контракта.

Подрядчику предстоит разработать проект реконструкции кабельных и воздушных линий электропередачи в трех районах Волгограда: в границах «Каустик» – «Судоверфь» в Красноармейском, от «Обувной Фабрики» до ул. КИМ и от «Обувной Фабрики» до «Детского центра» в Ворошиловском и Советском районах.

По сообщению администрации Волгограда, подготовить проектно-сметную документацию подрядная организация должна до конца текущего года.