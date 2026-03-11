Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Волгоградских чиновников и депутатов освободят от тотального аудита доходов

11.03.2026 21:27
11.03.2026 21:27


Волгоградская областная дума рассмотрит законопроект, смягчающий требования к сдаче отчётности о финансовом благополучии депутатами, чиновниками регионального и муниципального уровня, а также некоторыми другими госслужащими. Данные категории решено освободить от тотального контроля. Вместо этого предусмотрен гибкий перечень случаев, в которых необходимо сдавать декларации.

Так, рассказать о своих финансах предстоит при назначении и избрании на должность, при совершении крупных покупок, при переводе из другого органа власти, при попадании в кадровый резерв.

Срок подачи деклараций в перечисленных случаях – ежегодно до 30 апреля.

Примечательно, что из регионального законодательства также предлагается убрать упоминание об отчётах сити-менеджеров ввиду отсутствия в регионе таковых.

Кроме того, законопроект предлагает сделать региональные аппараты уполномоченных по правам человека, ребёнка и бизнесменов подотчётными региональному руководству. В настоящее время в предусмотренных законом случаях они направляют декларации о доходах в Волгоградскую областную думу, которая их же и назначала.

Отметим, пакет поправок разработан прокуратурой Волгоградской области. По информации надзорного ведомства, он направлен на приведение областных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

