



Волгоградская областная дума рассмотрит законопроект, смягчающий требования к сдаче отчётности о финансовом благополучии депутатами, чиновниками регионального и муниципального уровня, а также некоторыми другими госслужащими. Данные категории решено освободить от тотального контроля. Вместо этого предусмотрен гибкий перечень случаев, в которых необходимо сдавать декларации.

Так, рассказать о своих финансах предстоит при назначении и избрании на должность, при совершении крупных покупок, при переводе из другого органа власти, при попадании в кадровый резерв.

Срок подачи деклараций в перечисленных случаях – ежегодно до 30 апреля.

Примечательно, что из регионального законодательства также предлагается убрать упоминание об отчётах сити-менеджеров ввиду отсутствия в регионе таковых.

Кроме того, законопроект предлагает сделать региональные аппараты уполномоченных по правам человека, ребёнка и бизнесменов подотчётными региональному руководству. В настоящее время в предусмотренных законом случаях они направляют декларации о доходах в Волгоградскую областную думу, которая их же и назначала.

Отметим, пакет поправок разработан прокуратурой Волгоградской области. По информации надзорного ведомства, он направлен на приведение областных нормативно-правовых актов в соответствие с федеральным законодательством.

Фото из архива ИА «Высота 102»