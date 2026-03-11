Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Общество

Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИП

Общество 11.03.2026 14:29
0
11.03.2026 14:29


Тракторозаводский районный суд Волгограда на 14 дней приостановил работу индивидуального предпринимателя, который привлек к трудовой деятельности незарегистрированного в регионе иностранца. 

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, ИП признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Решение о приостановлении деятельности принято судом на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений.

В ходе разбирательств было установлено, что индивидуальный предприниматель 19 декабря 2025 года незаконно привлек нелегала к трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего. Впоследствии иностранец был задействован в ремонте крыши многоквартирного дома в Тракторозаводском районе. Полицейские, которые выявили это, составили в отношении ИП административный протокол. Предприниматель признал вину в полном объеме. 

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


