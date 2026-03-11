Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИП

Тракторозаводский районный суд Волгограда на 14 дней приостановил работу индивидуального предпринимателя, который привлек к трудовой деятельности незарегистрированного в регионе иностранца.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области, ИП признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ. Решение о приостановлении деятельности принято судом на срок, необходимый для устранения выявленных нарушений.

В ходе разбирательств было установлено, что индивидуальный предприниматель 19 декабря 2025 года незаконно привлек нелегала к трудовой деятельности в качестве подсобного рабочего. Впоследствии иностранец был задействован в ремонте крыши многоквартирного дома в Тракторозаводском районе. Полицейские, которые выявили это, составили в отношении ИП административный протокол. Предприниматель признал вину в полном объеме.

Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано.





Мы в МАХ: https://max.ru/v102ru Подписывайтесь!