Фейковые налоговики похищают средства у волгоградцев





Мошенники используют новую схему для похищения денежных средств волгоградцев. Как сообщили в Киберполиции, аферисты рассылают письма с QR-кодами под видом налоговой службы.

В фейковом письме злоумышленники сообщают, что у гражданина имеется неуплаченный налог или задолженность. Для быстрого решения проблемы предлагается оплатить долг через QR-код. Однако он ведет на фишинговый сайт, замаскированный под государственный сервис.

На странице мошенники предлагают пользователю ввести номер телефона, данные паспорта и банковской карты.