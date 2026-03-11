



В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного офисного здания на улице Береговой.

Как уточняет ростовское издание, спор в суде растянулся на несколько лет между застройщиком и жителями Ростова-на-Дона, интересы которых представляла прокуратура. Вердикт Арбитражного суда закрепил ранее введенный запрет на строительство.

– Противостояние началось еще в 2022 году, когда активисты микрорайона выступили резко против уплотнительной застройки. Жильцы соседних домов предупреждали о неизбежном транспортном коллапсе, дефиците парковочных мест и рисках для старых фундаментов. В 2024 году обеспокоенные ростовчане даже записали видеообращение, где указали, что из-за стройки они могут лишиться единственного подъездного пути к трем многоквартирным домам. Кроме того, по их словам, стена, подпирающая грунт под зданиями на Буденновском проспекте, уже пошла трещинами, – уточняет СМИ Ростова.

На финальном заседании, которое прошло 10 марта, представители компании ООО «Парус» пытались убедить суд, что прокуратура превысила полномочия, вмешиваясь в вопросы парковочных мест. Вместе с тем, юристы застройщика не предоставили суду доказательств выполнения всех ранее выданных надзорным органом предписаний.

Еще одним весомым аргументом, который был учтен Арбитражным судом Ростовской области и который озвучили градощатники, стало то, что земляные работы велись застройщиком в границах объекта археологического наследия – некрополя Темерницкого городища. Эксперты заявили, что строители снимали грунт без проведения необходимых изысканий, уничтожая культурный слой.