Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

Актуально

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Федеральные новости

Федеральные новости
 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Общество

Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионе

Общество 11.03.2026 15:03
0
11.03.2026 15:03


В Волгограде 11 марта Экологический совет при Волгоградской областной думе провел заседание, на котором были рассмотрены итоги работы в регионе в 2025 году по восстановлению лесного фонда. Как сообщает ИА «Высота 102», глава Экосовета Ирина Соловьева, напомнила участникам совещания об актуальности работы по повышению эффективности госуправления лесами, усилению мер по охране, защите и воспроизводству лесов, модернизации лесной инфраструктуры и техническому оснащению лесничеств, укреплению кадрового потенциала отрасли обозначена недавним постановлением Совета Федерации РФ.

– Особенно это значимо для степного региона – такого, как Волгоградская область, где леса занимают чуть больше четырех процентов территории, но играют исключительно важную роль в сохранении биоразнообразия, защите почв от эрозии и поддержании водного режима, – подчеркнула Ирина Соловьева. – Многие из этих направлений уже успешно реализуются в Волгоградской области. Мы активно занимаемся лесовосстановлением – в 2025 году фактический объем лесовосстановления по отношению к утраченным насаждениям превысил плановый показатель более чем в четыре раза. Регион входит в пятерку лучших субъектов по реализации федерального механизма компенсационного лесовосстановления – за период с 2023 по 2025 год соответствующие мероприятия были проведены на площади около 3,7 тысячи гектаров. Активно развивается сеть особо охраняемых природных территорий, проводятся масштабные противопожарные мероприятия, в деятельность по уходу за лесами подключается все большее количество волонтеров и общественников. На постоянной основе ведется работа по заготовке семян лесных растений: в прошлом году заготовлено 28,4 тонны при плане восемь тонн. Реализация каждого из этих направлений находится на постоянном общественном и парламентском контроле. 


Одновременно, отметила Ирина Соловьева, в сфере лесного хозяйства Волгоградской области остается немало задач. Это дооснащение лесничеств лесохозяйственной техникой и оборудованием, решение кадровых вопросов, возможность создания отдельного учреждения для осуществления лесного контроля и надзора. 


По информации заместителя председателя облкомприроды Василия Синичкина, в регионе уже разработана «дорожная карта» по достижению поставленных целей, продолжается работа по модернизации 22-х лесничеств и 24-х лесных питомников, расширению штатной численности лесопожарных формирований, внедрению беспилотных авиационных систем и программ искусственного интеллекта для повышения эффективности системы охраны и защиты лесов.

Глава Экологического совета акцентировала внимание участников совещания на главной задаче – увеличении площади лесных насаждений в Волгоградской области:

– Эта деятельность должна носить комплексный характер и объединять как органы власти всех уровней, особенно глав муниципальных образований и сельских поселений, так и представителей научного сообщества, бизнеса, общественников. Отдельное внимание нужно уделить теме защиты деревьев от вредителей и лесных болезней. Вовлекать в работу по защите и охране леса охотпользователей как лиц, непосредственно заинтересованных в сохранении мест обитания животных. Придать новый импульс мероприятиям по развитию системы городских лесов. 


По словам Ирины Соловьевой, благодаря реализации региональных программ и федеральных проектов, масштабированию акций по высадке новых деревьев, Волгоградская область добилась  заметных успехов в сохранении имеющихся лесных территорий. Так, в 2025 году общая площадь лесовосстановления в регионе превысила три тысячи гектаров, в том числе почти 1500 гектаров леса было высажено в рамках пилотного проекта по компенсационным высадкам.

– Но важно не просто закрепить результат, а идти дальше, перестраивая работу так, чтобы процент площади лесных насаждений становился больше, действовать на упреждение. От решения этой задачи зависит достижение национальных целей, которые ставит перед нами президент Владимир Путин. Это обеспечение экологического благополучия, увеличение продолжительности жизни населения. Наращивание площади лесов, в том числе для сохранения водных объектов является ключевым направлением экологической повестки, определенной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Считаю, что в Год единства народов России эта благородная цель должна сплотить нас ради будущих поколений.

В 2026 году участники совещания запланировали ряд выездных заседаний на территориях, где осуществляются мероприятия по компенсационному лесовосстановлению. По итогам таких заседаний планируется разработать рекомендации, в том числе с учетом мнения представителей науки.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
11.03.2026 17:24
Общество 11.03.2026 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 16:29
Общество 11.03.2026 16:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 16:03
Общество 11.03.2026 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 15:03
Общество 11.03.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 14:37
Общество 11.03.2026 14:37
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 14:29
Общество 11.03.2026 14:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 13:34
Общество 11.03.2026 13:34
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 12:29
Общество 11.03.2026 12:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 11:29
Общество 11.03.2026 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 11:29
Общество 11.03.2026 11:29
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 11:26 Реклама
Общество 11.03.2026 11:26 Реклама
Комментарии 0

0
Далее
Общество
11.03.2026 10:56
Общество 11.03.2026 10:56
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 09:49
Общество 11.03.2026 09:49
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 09:27
Общество 11.03.2026 09:27
Комментарии

0
Далее
Общество
11.03.2026 08:32
Общество 11.03.2026 08:32
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:24
На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 мартаСмотреть фотографии
16:29
ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублейСмотреть фотографии
16:03
Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спортСмотреть фотографии
15:23
Суд в Волгограде по делу экс-депутата Короткова хотели закрыть из-за его доходовСмотреть фотографии
15:03
Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионеСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервисаСмотреть фотографии
14:29
Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИПСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лабораторииСмотреть фотографии
13:08
Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского районаСмотреть фотографии
13:04
«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туреСмотреть фотографии
12:29
Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикамСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом суд обязал облкомдортранс отремонтировать 39-километровую дорогуСмотреть фотографии
11:29
Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде на площадке царицынской каланчи откроют музей Виктора ЛосеваСмотреть фотографии
11:26
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
11:12
Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца ПакаСмотреть фотографии
10:56
Три «вкусных» и «урожайных» праздника устроят для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
10:45
Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной РостоваСмотреть фотографии
10:27
Региональные органы власти под киберударом: «Солар» назвал самые атакуемые отрасли в 2025 годуСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Фейковые налоговики похищают средства у волгоградцевСмотреть фотографии
09:34
Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в СочиСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцам рассказали о новых нормативах ГТО по управлению дронамиСмотреть фотографии
08:32
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт БПЛАСмотреть фотографии
08:28
МЧС начало учения в Волгоградской области перед паводкомСмотреть фотографии
07:40
Волгоградцам объяснили, как вернуть деньги при случайном переводе другому человекуСмотреть фотографии
07:14
Аэропорт Волгограда открыли после шестичасового запретаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:13
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
06:02
Более 167 млн рублей взыщут за аварию на нефтепроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 