



В Волгограде 11 марта Экологический совет при Волгоградской областной думе провел заседание, на котором были рассмотрены итоги работы в регионе в 2025 году по восстановлению лесного фонда. Как сообщает ИА «Высота 102», глава Экосовета Ирина Соловьева, напомнила участникам совещания об актуальности работы по повышению эффективности госуправления лесами, усилению мер по охране, защите и воспроизводству лесов, модернизации лесной инфраструктуры и техническому оснащению лесничеств, укреплению кадрового потенциала отрасли обозначена недавним постановлением Совета Федерации РФ.

– Особенно это значимо для степного региона – такого, как Волгоградская область, где леса занимают чуть больше четырех процентов территории, но играют исключительно важную роль в сохранении биоразнообразия, защите почв от эрозии и поддержании водного режима, – подчеркнула Ирина Соловьева. – Многие из этих направлений уже успешно реализуются в Волгоградской области. Мы активно занимаемся лесовосстановлением – в 2025 году фактический объем лесовосстановления по отношению к утраченным насаждениям превысил плановый показатель более чем в четыре раза. Регион входит в пятерку лучших субъектов по реализации федерального механизма компенсационного лесовосстановления – за период с 2023 по 2025 год соответствующие мероприятия были проведены на площади около 3,7 тысячи гектаров. Активно развивается сеть особо охраняемых природных территорий, проводятся масштабные противопожарные мероприятия, в деятельность по уходу за лесами подключается все большее количество волонтеров и общественников. На постоянной основе ведется работа по заготовке семян лесных растений: в прошлом году заготовлено 28,4 тонны при плане восемь тонн. Реализация каждого из этих направлений находится на постоянном общественном и парламентском контроле.





Одновременно, отметила Ирина Соловьева, в сфере лесного хозяйства Волгоградской области остается немало задач. Это дооснащение лесничеств лесохозяйственной техникой и оборудованием, решение кадровых вопросов, возможность создания отдельного учреждения для осуществления лесного контроля и надзора.





По информации заместителя председателя облкомприроды Василия Синичкина, в регионе уже разработана «дорожная карта» по достижению поставленных целей, продолжается работа по модернизации 22-х лесничеств и 24-х лесных питомников, расширению штатной численности лесопожарных формирований, внедрению беспилотных авиационных систем и программ искусственного интеллекта для повышения эффективности системы охраны и защиты лесов.

Глава Экологического совета акцентировала внимание участников совещания на главной задаче – увеличении площади лесных насаждений в Волгоградской области:

– Эта деятельность должна носить комплексный характер и объединять как органы власти всех уровней, особенно глав муниципальных образований и сельских поселений, так и представителей научного сообщества, бизнеса, общественников. Отдельное внимание нужно уделить теме защиты деревьев от вредителей и лесных болезней. Вовлекать в работу по защите и охране леса охотпользователей как лиц, непосредственно заинтересованных в сохранении мест обитания животных. Придать новый импульс мероприятиям по развитию системы городских лесов.





По словам Ирины Соловьевой, благодаря реализации региональных программ и федеральных проектов, масштабированию акций по высадке новых деревьев, Волгоградская область добилась заметных успехов в сохранении имеющихся лесных территорий. Так, в 2025 году общая площадь лесовосстановления в регионе превысила три тысячи гектаров, в том числе почти 1500 гектаров леса было высажено в рамках пилотного проекта по компенсационным высадкам.

– Но важно не просто закрепить результат, а идти дальше, перестраивая работу так, чтобы процент площади лесных насаждений становился больше, действовать на упреждение. От решения этой задачи зависит достижение национальных целей, которые ставит перед нами президент Владимир Путин. Это обеспечение экологического благополучия, увеличение продолжительности жизни населения. Наращивание площади лесов, в том числе для сохранения водных объектов является ключевым направлением экологической повестки, определенной губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым. Считаю, что в Год единства народов России эта благородная цель должна сплотить нас ради будущих поколений.

В 2026 году участники совещания запланировали ряд выездных заседаний на территориях, где осуществляются мероприятия по компенсационному лесовосстановлению. По итогам таких заседаний планируется разработать рекомендации, в том числе с учетом мнения представителей науки.

Фото: пресс-служба Волгоградской областной думы