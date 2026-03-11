ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублей





В Волгоградстате опубликовали новые данные о состоянии экономики в регионе. За 2024 год абсолютный объем валового регионального продукта (ВРП) в текущих ценах составил 1 триллион 518 миллиардов рублей. Индекс физического объема вырос по сравнению с 2024 годом на 0,9%.

В 2024 году наибольший объём валовой добавленной стоимости сложился в обрабатывающих производствах – 21,4% от общего объема; оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов – 12,0%; сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве – 10,8%. Доля валовой добавленной стоимости в сфере операций с недвижимым имуществом составила 10,7%.

Уточненная оценка ВРП за 2023 год в текущих ценах составила 1 триллион 397 миллиардов рублей, что на 0,9% выше предыдущей оценки.



