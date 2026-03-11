Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикам

Общество 11.03.2026 12:29
11.03.2026 12:29


Накануне, 10 марта, Волгоградское УФАС включило фармацевтическую компанию «Герофарм» из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующая информация появилась в РНП на сайте госзаказов. Согласно опубликованным данным, компания останется в черном списке антимонопольного органа до марта 2028 года. 

Поводом послужил срыв контракта на поставку лекарства Флодапи для диабетиков. Контракт с компанией был заключен Центром сопровождения закупок учреждений здравоохранения Волгоградской области 29 декабря 2025 года. Фирма должна была поставить 32,8 тысячи упаковок препарата  до 23 января 2026 года. Однако условия контракта стоимостью около 61 миллиона рублей не были выполнены. 

Препарат Флодапи - это дженерик Форсиги от компании AstraZeneca. В компании уже отреагировали на случившееся.

Ситуация в Волгоградской области – яркий пример нарушения прав граждан в сфере лекарственного обеспечения. Непоставка жизненно важного препарата в срок создает прямую угрозу здоровью пациентов, для которых непрерывность терапии является критически значимой. Подобные случаи негативно влияют на эффективную систему льготного лекарственного обеспечения в целом, – цитирует «Коммерсантъ» заявление пресс-службы.

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию комитет здравоохранения Волгоградской области. 

– Из-за неоднократных срывов сроков поставки лекарств контракт с указанной фирмой был расторгнут комитетом в одностороннем порядке и уже заключен с другим поставщиком. Также добавим, что в 2026 году  имеются в  наличии взаимозаменяемые препараты, – пояснили в облкомздраве.

