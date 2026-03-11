Накануне, 10 марта, Волгоградское УФАС включило фармацевтическую компанию «Герофарм» из Санкт-Петербурга в реестр недобросовестных поставщиков. Соответствующая информация появилась в РНП на сайте госзаказов. Согласно опубликованным данным, компания останется в черном списке антимонопольного органа до марта 2028 года.

Поводом послужил срыв контракта на поставку лекарства Флодапи для диабетиков. Контракт с компанией был заключен Центром сопровождения закупок учреждений здравоохранения Волгоградской области 29 декабря 2025 года. Фирма должна была поставить 32,8 тысячи упаковок препарата до 23 января 2026 года. Однако условия контракта стоимостью около 61 миллиона рублей не были выполнены.

Препарат Флодапи - это дженерик Форсиги от компании AstraZeneca. В компании уже отреагировали на случившееся.

– Ситуация в Волгоградской области – яркий пример нарушения прав граждан в сфере лекарственного обеспечения. Непоставка жизненно важного препарата в срок создает прямую угрозу здоровью пациентов, для которых непрерывность терапии является критически значимой. Подобные случаи негативно влияют на эффективную систему льготного лекарственного обеспечения в целом, – цитирует «Коммерсантъ» заявление пресс-службы.

Редакция ИА «Высота 102» попросила прокомментировать сложившуюся ситуацию комитет здравоохранения Волгоградской области.

– Из-за неоднократных срывов сроков поставки лекарств контракт с указанной фирмой был расторгнут комитетом в одностороннем порядке и уже заключен с другим поставщиком. Также добавим, что в 2026 году имеются в наличии взаимозаменяемые препараты, – пояснили в облкомздраве.