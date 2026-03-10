ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые

Федеральные новости

ФАС официально разъяснила свою позицию по рекламе в Телеграм

Сегодня, 10 марта, ФАС России на своем официальном сайте разъяснила свою позицию по размещению рекламы в Телеграм. Антимонопольное ведомство в принципе повторило все то, что ранее со...