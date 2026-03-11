Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спорт





Жители Волгоградской области могут вернуть часть расходов на оплату физкультурно-оздоровительных услуг в 2025 году в виде вычета НДФЛ. О том, кто вправе претендовать на выплаты и как правильно заявить вычет, объяснили в УФНС России по Волгоградской области.

Так, по информации налоговой службы, волгоградцы могут воспользоваться вычетом при наличии у них статуса налогового резидента РФ и определенных доходов, которые могут быть уменьшены на этот вычет – например, заработная плата.

Важно отметить, что претендовать на вычет НДФЛ волгоградцы могут не только в тех случаях, когда занятия посещали они лично. Рассчитывать на компенсацию части расходов можно и в том случае, например, если налогоплательщик оплачивал спортивную секцию для ребенка.

Дети на спорте, родителям – вычеты

Вычет предоставляется при оплате за счет собственных средств физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных:

непосредственно налогоплательщику;

его детям (в том числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, а также в возрасте до 24 лет - если дети обучаются по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

его подопечным в возрасте до 18 лет;

бывшим подопечным в возрасте до 24 лет, если они обучаются по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

его родителям – пенсионерам (данный вычет предоставляется с 2026 года).

Отметим, что расходы на спортивный инвентарь и питание компенсировать нельзя.

Еще одно условие, необходимое для применения вычета, – спортивная организация должна быть включена в перечень физкультурно-спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей (ИП).

– В настоящее время этот перечень формирует Минспорта России и направляет в ФНС России до 1 декабря года, предшествующего очередному налоговому периоду, – уточняют в УФНС России по Волгоградской области.

Что еще важно знать?

Предельный размер вычета по доходам не должен превышать 150 тыс. рублей за календарный год. Указанная предельная сумма определяется в совокупности с другими социальными налоговыми вычетами (за исключением вычетов по расходам на обучение детей и дорогостоящее лечение).

Неиспользованная сумма вычета на следующий календарный год не переносится.

Данный налоговый вычет распространяется на доходы, полученные начиная с 2024 года. Для подтверждения расходов на физкультурно-оздоровительные услуги, нужна только справка об их оплате, если сведения о таких расходах не были представлены в налоговый орган непосредственно физкультурно-спортивной организацией или ИП, оказывающим указанные услуги.

В случае оплаты физкультурно-оздоровительных услуг за детей или подопечных может потребоваться документ, подтверждающий их обучение по очной форме в организациях, осуществляющих образовательную деятельность.

Если оплачивался фитнес за родителей, получающих пенсии, необходимо документально подтвердить родственную связь и статус пенсионера родителя, получающего услугу, при отсутствии таких сведений в налоговом органе.