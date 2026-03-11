



В Волгоградской области возможен подъём малых рек Донского бассейна до опасных значений. По данным гидрологов Волгоградского ЦГМС, пик половодья придётся на середину апреля – первую декаду мая 2026 года.

Под коркой льда

В настоящее время в Волгоградской области фиксируется частичный ледостав. Из-за сильных морозов на участке Волгоградского водохранилища в границах от Камышина до Волжского наблюдается толщина льда от 38 до 41 сантиметра.

– Учитывая складывающуюся гидрологическую обстановку и ожидаемые в марте погодные условия, вскрытие рек в западной части бассейна мы ожидаем во второй и третьей декадах марта, а в восточной части – в начале апреля. В целом, из-за сильных морозов реки в регионе освободятся ото льда на 10 дней позже значений прошлого года, – рассказал ИА «Высота 102» врио начальника отдела гидрометеорологического обеспечения Волгоградского ЦГМС Михаил Гордеев.

Выше среднего

Предстоящий весенний паводок сильнее всего проявится в Донском бассейне.

– Весенний максимум на реках бассейна Дона ожидается выше средних многолетних значений. В западной части уровень рек превысит многолетнюю планку на 250 сантиметров, в восточной – на 60 сантиметров. Эти показатели предельные, т.е. возможно, что уровень будет несколько ниже. При таком развитии событий на малых реках не исключаем подъёма уровня рек до опасных значений, – добавил специалист.

В Волгоградской области на пике уровень половодья будет в три раза выше показателей 2025 года, но при этом лишь ненамного превысит среднегодовые значения.

– В прошлом году снега практически не было, и погода была очень тёплая, поэтому и такая разница, – продолжил Михаил Гордеев.

Пика весеннее половодье в Волгоградской области достигнет во второй половине апреля – начале мая. По Волгоградскому водохранилищу данные появятся лишь в апреле. Это связано с гидрологической обстановкой в верховьях Волги.

Напомним, как ранее сообщала редакция, для оперативного реагирования в преддверии паводка в Волгоградской области создан резерв из 10 тыс. специалистов и 3,5 тыс. единиц техники, организовав круглосуточный мониторинг обстановки. Ранее местным властям было поручено обследовать русла рек и в случае необходимости предпринять меры для их расчистки.

Фото из архива ИА «Высота 102»