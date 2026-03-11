



Вечером 11 марта в Волгоградской области объявлена беспилотная опасность. Соответствующую рассылку в 21:27 начало МЧС России через смс-сообщения и ведомственное приложение.

- Внимание! На территории Волгоградской области объявлена «Беспилотная опасность». Сохраняйте спокойствие. Избегайте открытых участков улиц. Не подходите к окнам. Будьте внимательны и осторожны! Тел.: 112, — говорится в оповещении.

Отметим, одновременно мониторинговые Telegram-каналы объявили и о введении беспилотной опасности в Ростовской области.

Фото из архива ИА «Высота 102»