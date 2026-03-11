Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танков

11.03.2026
11.03.2026


Начальник отделения FPV-дронов разведывательного батальона 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Южного военного округа (ЮВО) с позывным «Ростов» уничтожил около 250 единиц легковой техники, порядка 50 единиц бронированной, 18 танков ВСУ и множество других целей. 



Один из самых результативных операторов беспилотных летательных аппаратов (БпЛА) позывной выбрал, так как родился в Новочеркасске Ростовской области. Как рассказывает  «Ростов», он с детства мечтал стать военным. Во время обучения в колледже решил взять академический отпуск и отправился на службу по призыву. А уже затем, в конце 2023 года, заключил контракт с Минобороны России. 

– В середине 2023 года противник начал наносить удары по территориям Ростовской и Волгоградской областей. Потому, увидев, что происходит, я решил подписать контракт. Родные отнеслись положительно и согласились с тем, что сейчас все должны вставать и идти на защиту своей Родины, – рассказывает «Ростов». – Пришел на контрактную службу, прибыл в ДНР – и уже через две недели осваивал азы полетов на разведывательных дронах. Думаю, что не я выбрал эту профессию, она сама выбрала меня. Считается, что у молодежи есть предрасположенность к управлению дронами, благодаря увлечению компьютерными играми. У меня тоже были такие навыки, помогают в работе и другие моменты – например, быстрая реакция. 

С середины 2024-го «Ростов» уничтожил около сотни единиц легковой техники, укрытия противников и большое количество живой силы:

– В начале 2025 года, при штурме Тарасовки, мы поразили и уничтожили танк ВСУ. Танкисты начали разбегаться по поселку, в котором уже закреплялись наши штурмовики. Взяли их в плен, а они в свою очередь рассказали о месте стоянки техники. Мой расчет получил эти координаты. Изучив местность, мы произвели досмотр, обнаружив лес с девятью капонирами, в которых находились танки и самоходные артиллерийские установки западного производства. В итоге за четыре часа работы мы уничтожили пять единиц танков и британскую AS-90. 

В настоящее время «Ростов» уже начальник отделения FPV-дронов, но не собирается останавливаться на этом. Молодой человек планирует связать всю свою дальнейшую жизнь с новым родом войск – войсками беспилотных систем (БпС) и получить офицерские погоны.

 – Я уже два года провел в сфере БПС и хочу связать свое будущее полностью с войсками БПС, отучиться и двигаться по военной службе. У парней до 25 лет сейчас есть хорошая возможность вступить в воска БПС. Это может стать огромных шагом на пути развития. В этой сфере – большое будущее, – заключает военнослужащий. 

Напомним, в Волгоградской области продолжается набор на службу по контракту в войска Минобороны России в подразделения беспилотных систем. Студентам на время действия соглашения предоставляется академический отпуск. Кроме того, бойцы новых подразделений могут рассчитывать на разовую выплату в размере 2,1 млн рублей, а также многочисленные региональные и федеральные льготы. Подробную информацию можно узнать по телефону 8-937-700-53-73.

Фото, видео: предоставлены пресс-службой ЮВО 

