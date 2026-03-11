



В Центральном парке Волгограда в 2026 году запланированы три праздника с гастрономической тематикой. Одним из ключевых партнеров мероприятий станет Волгоградский государственный аграрный университет. Соглашение о сотрудничестве было подписано между парком и вузом накануне, 10 марта, сообщили в администрации ЦПКиО.

Три масштабных мероприятия на аграрную тематику состоятся с августа по октябрь. Откроет сезон гастрономический фестиваль «Кушать подано», в рамках которого в ЦПКиО соберутся лучшие местные повара и будут презентованы фуд-проекты. Гости фестиваля смогут попробовать десятки блюд – от авторских до традиционных угощений, а также принять участие в конкурсах и кулинарных мастер-классах. «Фишка» праздника – множество дегустационных площадок, где можно будет полакомиться совершенно бесплатно.

В начале осени в Центральном парке состоится праздник «День урожая», посвященный окончанию сельскохозяйственного сезона. В период проведения на территории парка развернётся гигантская фермерская ярмарка с товарами от местных производителей, выставка техники и гастрономические площадки. На суд зрителей волгоградские фермеры представят свой рекордный урожай – огромные овощи и фрукты, выращенные на своих угодьях.

В октябре в волгоградском парке пройдет фестиваль «Тыква Фест», приуроченный к празднованию Дня работника сельского хозяйства. Гости смогут познакомиться с достижениями местных сельскохозяйственных предприятий, посетить тематические выставки и фермерские аллеи.