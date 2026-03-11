Главное

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

Общество

Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервиса

11.03.2026 14:37
0
11.03.2026 14:37


В Волгоградской области перехватывающую парковку на границе Тракторозаводского и Городищенского районов планируют перестроить в современную зону дорожного сервиса. По данным торгово-промышленной палаты региона, облпромторг объявил о поиске инвестора, готового профинансировать работы на участке 3-й Продольной магистрали у села Орловка.

По плану чиновников, построенная ранее перехватывающая парковка должна быть трансформирована в парковочные места, вокруг же на территории площадью 15 га разместят АЗС, зоны отдыха, единое сервисное здание, СТО, мотели, кросс-доки и кэмп-стоянки.

Отметим, инвестиционный проект предстоит реализовать в несколько этапов по мере роста загруженности объекта. Заявки от бизнесменов принимаются специалистами центра поддержки предпринимательства торгово-промышленной палаты Волгоградской области.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"

Лента новостей

17:24
На волгоградку завели дело после «пьяного» ДТП с бегством 8 мартаСмотреть фотографии
16:29
ВРП в Волгоградской области превысил полтора триллиона рублейСмотреть фотографии
16:03
Волгоградцам объяснили, как получить вычеты за фитнес и спортСмотреть фотографии
15:23
Суд в Волгограде по делу экс-депутата Короткова хотели закрыть из-за его доходовСмотреть фотографии
15:03
Глава Экосовета Соловьева актуализировала задачи по восстановлению лесов в регионеСмотреть фотографии
14:37
Под Волгоградом ищут желающих вложиться в строительство зоны дорожного сервисаСмотреть фотографии
14:29
Суд в Волгограде из-за нелегала приостановил работу ИПСмотреть фотографии
13:34
Волгоградские овощи выдержали 238 испытаний в лабораторииСмотреть фотографии
13:08
Александр Рычагов сложил полномочия главы Быковского районаСмотреть фотографии
13:04
«Ротор» стал лидером по количеству болельщиков в 23-м туреСмотреть фотографии
12:29
Крупную фармкомпанию внесли в «черный» список за срыв поставки лекарств волгоградским диабетикамСмотреть фотографии
12:02
Под Волгоградом суд обязал облкомдортранс отремонтировать 39-километровую дорогуСмотреть фотографии
11:29
Начальник отделения FPV-дронов с позывным «Ростов» уничтожил 18 украинских танковСмотреть фотографииCмотреть видео
11:29
В Волгограде на площадке царицынской каланчи откроют музей Виктора ЛосеваСмотреть фотографии
11:26
Ворошиловский торговый центр подвел итоги акции «Подарки любимым»Смотреть фотографии
11:12
Суд в Сочи отложил на две недели дело волгоградца ПакаСмотреть фотографии
10:56
Три «вкусных» и «урожайных» праздника устроят для волгоградцев в 2026 годуСмотреть фотографии
10:45
Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной РостоваСмотреть фотографии
10:27
Региональные органы власти под киберударом: «Солар» назвал самые атакуемые отрасли в 2025 годуСмотреть фотографии
10:25
В Волгограде засняли столкновение маршрутки с грузовиком ГАЗ на ул. 64 АрмииСмотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Фейковые налоговики похищают средства у волгоградцевСмотреть фотографии
09:34
Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в СочиСмотреть фотографии
09:27
Волгоградцам рассказали о новых нормативах ГТО по управлению дронамиСмотреть фотографии
08:32
Минобороны: в Волгоградской области расчёты ПВО отразили ночной налёт БПЛАСмотреть фотографии
08:28
МЧС начало учения в Волгоградской области перед паводкомСмотреть фотографии
07:40
Волгоградцам объяснили, как вернуть деньги при случайном переводе другому человекуСмотреть фотографии
07:14
Аэропорт Волгограда открыли после шестичасового запретаСмотреть фотографии
06:49
В Волгоградской области отменена семичасовая беспилотная опасностьСмотреть фотографии
06:13
Росавиация ограничила работу аэропорта Волгограда из-за опасности БПЛАСмотреть фотографии
06:02
Более 167 млн рублей взыщут за аварию на нефтепроводе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 