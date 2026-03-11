



В Волгоградской области перехватывающую парковку на границе Тракторозаводского и Городищенского районов планируют перестроить в современную зону дорожного сервиса. По данным торгово-промышленной палаты региона, облпромторг объявил о поиске инвестора, готового профинансировать работы на участке 3-й Продольной магистрали у села Орловка.

По плану чиновников, построенная ранее перехватывающая парковка должна быть трансформирована в парковочные места, вокруг же на территории площадью 15 га разместят АЗС, зоны отдыха, единое сервисное здание, СТО, мотели, кросс-доки и кэмп-стоянки.

Отметим, инвестиционный проект предстоит реализовать в несколько этапов по мере роста загруженности объекта. Заявки от бизнесменов принимаются специалистами центра поддержки предпринимательства торгово-промышленной палаты Волгоградской области.

Фото: панорама сервиса "Яндекс Карты"