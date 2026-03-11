Главное

Осужденный за убийство волгоградки водитель Пак обжалует приговор в Сочи

Сегодня, 11 марта, в Третьем апелляционном суде общей юрисдикции в Сочи назначено рассмотрение апелляционной жалобы водителя BMW Александра Пака, которого приговорили к 11 годам колонии строгого режима за смертельное ДТП, которое квалифицировали как убийство лица в связи с выполнением им общественного долга.

Напомним, что первое заседание суда апелляционной инстанции состоялось 19 февраля, но рассмотрение дела было отложено на март.

Волгоградский областной суд 20 ноября 2025 года признал Пака виновным по п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица в связи с выполнением им общественного долга). Следствием и судом установлено, что 74-летний водитель премиального внедорожника задел машину многодетной волгоградки Екатерины Буравлевой, но продолжил движение. Женщина пыталась его остановить, но при попытке открыть водительскую дверь BMW упала на землю и оказалась под колесами. Пак переехал женщину и скрылся с места ДТП. Позже он заявил, что просто не заметил ее, а умысла убивать волгоградку у него не было. 

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в больницу, потом ее перевезли на лечение в Москву. Врачи пытались спасти женщину, но спустя месяц она скончалась в столичной клинике, так и не придя в сознание. 

В Волгограде дело Пака рассматривали с участием присяжных заседателей, которые признали его виновным и не заслуживающим снисхождения. Адвокаты подсудимого пытались добиться переквалификации дела на более мягкую статью, но суд оставил все как есть. 

В качестве дополнительного наказания, напомним, Пак на 3 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствам. Также суд удовлетворил иск потерпевших о компенсации морального вреда на сумму 5 миллионов рублей. Также гособвинение просило конфисковать у Пака автомобиль BMW, но суд это не поддержал.


