В больницы Волгограда закупают томографы для выявления пневмоний





Партия новых компьютерных томографов, которые позволяют выявлять пневмонию, в скором времени поступит в волгоградские стационары, специализирующиеся на лечении пациентов с COVID-19. Об этом, как передает ИА "Высота 102", сообщил сегодня на брифинге журналистам заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов.

Поставка КТ в Волгоград в количестве 11 штук будет осуществляться в два этапа. На первом этапе новые аппараты поступят в больницу №5 и №12, которые сейчас непосредственно работают с ковидными пациентами. Поставка и установка компьютерных томографов в эти медицинские учреждения ожидается в июне текущего года.

Алимов отметил, что новые аппараты понадобятся и для проведения исследований на амбулаторном этапе, если будет принято решение о лечении пациентов с коронавирусной инфекцией на дому.



