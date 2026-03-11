Главное

Готовьте ваши денежки: в Волгограде режим платных парковок распространят на Дзержинский район Андрей Бочаров возглавил волгоградское реготделение «ЕР» Удар ВСУ по жилым домам в Волгограде и области: что известно к этому часу Волгоградцам-участникам СВО увеличили выплаты: теперь от 3 миллионов Волгоградские географы оставили прошедшую зиму без статуса самой холодной и снежной

«Пройти через Сталинград и выжить - все равно что родиться заново»: что вспоминал о битве на Волге знаменитый «генерал-отвага»

«Даже в тяжелое время было немало хорошего»: потерявший ногу ополченец из ДНР рассказал, почему решил остаться в Волгограде

«Добрых и приветливых людей намного больше»: водитель троллейбуса рассказала, как случайная подработка стала делом всей ее жизни

 Жители заблокировали в суде стройку бизнес-центра на набережной Ростова
В Ростове-на-Дону Арбитражный суд поставил точку в споре о строительстве бизнес-центра на набережной. Как сообщает Привет-Ростов, суд окончательно отказал компании ООО «Парус» в иске, который позволял бы возведение 12-этажного...
Федеральные новости
 ВСУ ударили ракетами по Брянску: есть погибшие и раненые
ВСУ 10 марта нанесли ракетный удар по Брянску. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале сообщил о последствиях атаки. - Укронацисты намеренно ударили по...
В Волгоградской области беспилотники и камеры с ИИ начнут спасать утопающих

Общество 11.03.2026 19:38
0
11.03.2026 19:38


11 марта в Волгоградской области прошёл первый этап всероссийских учений, посвящённый подготовке к прохождению весеннего половодья. В рамках мероприятия в Волгограде у стадиона «Волгоград Арена» состоялся смотр готовности специализированной техники и оборудования региональной группировки МЧС России, ГКУ «Служба спасения», а также добровольческих отрядов.


Инспектировал подразделения лично начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Иван Павленко. Также в мероприятии приняли участие представители администрации Волгоградской области, ученики кадетских классов, представители профильных общественных организаций.


В общей сложности были продемонстрированы несколько десятков единиц техники, среди которых мобильные пункты информирования и управления, гусеничные вездеходы, медицинские автомобили, суда на воздушной подушке.



Одно из центральных мест экспозиции было отведено беспилотному оборудованию. Спасатели продемонстрировали линейку уже используемых дронов разного класса, а также перспективные образцы, предоставленные отечественными разработчиками.



В числе новинок – первый в России квадрокоптер-спасатель. Устройство способно в считанные секунды подлететь к тонущему человеку и с помощью специального механизма сбросить ему спасательный круг.


Беспилотник способен работать в паре со стационарной камерой высокого разрешения, оснащённой искусственным интеллектом. Она предназначена для мониторинга местности в режиме онлайн, способна охватить с десяток километров береговой линии и автоматически с помощью искусственного интеллекта выявляет тонущих граждан, передавая соответствующую информацию диспетчеру.

Завершила мероприятие практическая часть, где экстренные службы отработали спасение тонущего с помощью судна на воздушной подушке.


Отметим, одновременно в регионе прошла тренировка по спасению жителей региона из паводковой зоны. По легенде произошёл резкий подъем уровня воды в реке Бузулук и сразу 7 населенных пунктов Новоаннинского муниципального района оказались подтоплены. Завтра учения продолжатся. На втором этапе специалисты отработают действия по защите поселений от пожаров.

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"

