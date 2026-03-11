



11 марта в Волгоградской области прошёл первый этап всероссийских учений, посвящённый подготовке к прохождению весеннего половодья. В рамках мероприятия в Волгограде у стадиона «Волгоград Арена» состоялся смотр готовности специализированной техники и оборудования региональной группировки МЧС России, ГКУ «Служба спасения», а также добровольческих отрядов.





Инспектировал подразделения лично начальник ГУ МЧС России по Волгоградской области Иван Павленко. Также в мероприятии приняли участие представители администрации Волгоградской области, ученики кадетских классов, представители профильных общественных организаций.





В общей сложности были продемонстрированы несколько десятков единиц техники, среди которых мобильные пункты информирования и управления, гусеничные вездеходы, медицинские автомобили, суда на воздушной подушке.









Одно из центральных мест экспозиции было отведено беспилотному оборудованию. Спасатели продемонстрировали линейку уже используемых дронов разного класса, а также перспективные образцы, предоставленные отечественными разработчиками.









В числе новинок – первый в России квадрокоптер-спасатель. Устройство способно в считанные секунды подлететь к тонущему человеку и с помощью специального механизма сбросить ему спасательный круг.





Беспилотник способен работать в паре со стационарной камерой высокого разрешения, оснащённой искусственным интеллектом. Она предназначена для мониторинга местности в режиме онлайн, способна охватить с десяток километров береговой линии и автоматически с помощью искусственного интеллекта выявляет тонущих граждан, передавая соответствующую информацию диспетчеру.

Завершила мероприятие практическая часть, где экстренные службы отработали спасение тонущего с помощью судна на воздушной подушке.





Отметим, одновременно в регионе прошла тренировка по спасению жителей региона из паводковой зоны. По легенде произошёл резкий подъем уровня воды в реке Бузулук и сразу 7 населенных пунктов Новоаннинского муниципального района оказались подтоплены. Завтра учения продолжатся. На втором этапе специалисты отработают действия по защите поселений от пожаров.

Фото: Андрей Поручаев / ИА "Высота 102"