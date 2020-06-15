Расследования 15.06.2020 14:23
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15.06.2020 14:23
Работа следственной группы, которая изучает участки местности , где задержанный школьник испытывал свои опасные изобретения попала на видео. Места указали допрошенные по делу свидетели деятельности подростка. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СКР по региону, в ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.
Ранее ЦОС ФСБ России официально сообщил, что Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Волгограда, 2005 года рождения, планировавший нападение на школу. У него изъяты самодельное взрывное устройство, бутылки с зажигательной смесью, компоненты для взрывчатых веществ, поражающе элементы, холодное оружие, а также средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения. ФСБ также обнародовала видео, снятое во время обысков по месту жительства подростка. По результатам исследования предметов и документов в отношении задержанного школьника СУ СКР по Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ) УК России, планируется принятие дополнительного процессуального решения по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 (подготовка к убийству двух и более лиц) УК России.
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