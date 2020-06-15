Федеральные новости

В Волгограде 14-летний подросток планировал массовые убийства в школе с коктейлями Молотова

Федеральные новости 15.06.2020 12:20
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15.06.2020 12:20


В Волгограде несовершеннолетний школьник задержан за изготовление взрывных устройств, которые планировал привести в действие в своей школе. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области, ему инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч.1 ст.223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ и взрывных устройств), ч.1 ст.30, пп. «а,е» ч.2 ст.105 УК (приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом).
По данным следствия, сотрудникам УФСБ России по Волгоградской области стало известно о том, что 14-летний школьник по месту своего жительства изготавливает самодельные взрывные устройства и жидкостные зажигательные гранаты, так называемые «Коктейли Молотова». По данному факту незамедлительно были организованы оперативные мероприятия, в рамках которых преступная деятельность подростка была пресечена. В ходе осмотра его квартиры были обнаружены СВУ, компоненты, необходимые для его изготовления, в том числе металлические поражающие элементы, а также 18 готовых к использованию бутылок с зажигательной смесью. Со слов несовершеннолетнего, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на пустырях Волгограда, однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица.
В настоящее время подросток задержан. По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Допрошенные по делу свидетели преступной деятельности подростка указали следователям участки местности, где задержанный испытывал свои изобретения. В ходе осмотра удалось обнаружить неразорвавшееся СВУ, а также поражающие элементы приведенных в действие устройств.
Школьнику уже предъявлено обвинение. Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Органы следствия не исключают, что у обвиняемого могли быть сообщники. Эта версия сейчас проверяется. Расследование уголовного дела продолжается. Видео из дома несовершеннолетнего опубликовано ФСБ России.


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