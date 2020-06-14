В Волгоградской области дают бой клещам и комарам

Экология 14.06.2020 17:02
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14.06.2020 17:02
С начала мая 957,4 гектара прибрежных территорий Волгоградской области обработаны современными микробиологическими и инсектицидными средствами от комаров и клещей, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональную администрацию. Под обработку попадают 172 водных объекта Волгограда и Волжского, в том числе на острове Сарпинский. Окончание борьбы с комарами и клещами, которая необходима, чтобы предотвратить вспышки инфекционных заболеваний, намечено на август.
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