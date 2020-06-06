Улица имени прославленного генерала Гуртьева в Волгограде превращается в помойку

Экология 06.06.2020 17:11
0
06.06.2020 17:11
Улица имени генерала Гуртьева в Краснооктябрьском районе Волгограда уже больше года прирастает мусором. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы дома №3, "безобразие случилось после ремонта улицы, который был проведен в прошлом году. И что? Дорогу сделали, все довольны, несмотря на то, что тротуар не предусмотрели и все ходят по проезжей части, - делятся обитатели жилого квартала. - Но главная беда в том, что старые бетонные блоки, остатки асфальта, выкорчеванные деревья как бросили у обочины новой дороги, так они до сих пор и валяются. Прибавляются к ним пустые бутылки, пластик, пакеты, которые уже сами горожане бросают в эти мусорные кучи".
Волгоградцы предполагают, что представители власти не ходят по этой улице, вот, видимо, и не в курсе. Поэтому они очень просят чиновников навести порядок и вывезти строительный хлам с ветками с их жилого квартала и с обочин.
"Стыдно, что так выглядит улица имени выдающегося командира Советской Армии, генерал-майора, Героя Советского Союза Леонтия Николаевича Гуртьева, защищавшего Сталинград, другие города, и погибшего смертью героя", - заключили волгоградцы, приславшие в редакцию фото.
Реклама
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов05.06.2020 12:52
Экология 05.06.2020 12:52
К Всемирному дню охраны окружающей среды волжские пивовары AB InBev Efes закончили благоустройство родника «Черемуховский»05.06.2020 08:39
Экология 05.06.2020 08:39
Поволжский банк Сбербанка приглашает на посвященную Дню эколога благотворительную онлайн-викторину04.06.2020 15:17
Экология 04.06.2020 15:17
«Гард» и самолеты: в Волгоградской области готовят удар по саранче03.06.2020 16:16
Экология 03.06.2020 16:16
РУСАЛ объявляет грантовый конкурс по экологическим проектам03.06.2020 15:51
Экология 03.06.2020 15:51
Сбербанк увеличивает количество зеленых насаждений в России03.06.2020 14:42
Экология 03.06.2020 14:42
В Волгоградской области по просьбе чиновников продлевают половодье29.05.2020 12:10
Экология 29.05.2020 12:10
В Волгограде признали запрещенной инструкцию по охоте с петлями в России27.05.2020 16:04
Экология 27.05.2020 16:04
Мусорный позор: в Волгограде никак не остановят рост несанкционированных свалок26.05.2020 22:29
Экология 26.05.2020 22:29
Волжская ГЭС снова наращивает сбросы26.05.2020 16:48
Экология 26.05.2020 16:48
В Волгограде границы у рек Царица и Ельшанка появились после суда25.05.2020 17:15
Экология 25.05.2020 17:15
В Волгоградской области заказали разведку мест для новых плотин в Волго-Ахтубинской пойме21.05.2020 12:02
Экология 21.05.2020 12:02
В Волгограде пресекли сброс стоков в речку20.05.2020 17:06
Экология 20.05.2020 17:06
Под Волгоградом браконьеров с крупным уловом накрыли в ходе рейда рыбохраны и ФСБ19.05.2020 15:29
Экология 19.05.2020 15:29
«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосброс17.05.2020 14:12
Экология 17.05.2020 14:12
Реклама