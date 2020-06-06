Экология

Улица имени прославленного генерала Гуртьева в Волгограде превращается в помойку

Экология 06.06.2020 17:11
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06.06.2020 17:11


Улица имени генерала Гуртьева в Краснооктябрьском районе Волгограда уже больше года прирастает мусором. Как сообщили ИА "Высота 102" жильцы дома №3, "безобразие случилось после ремонта улицы, который был проведен в прошлом году. И что? Дорогу сделали, все довольны, несмотря на то, что тротуар не предусмотрели и все ходят по проезжей части, - делятся обитатели жилого квартала. - Но главная беда в том, что старые бетонные блоки, остатки асфальта, выкорчеванные деревья как бросили у обочины новой дороги, так они до сих пор и валяются. Прибавляются к ним пустые бутылки, пластик, пакеты, которые уже сами горожане бросают в эти мусорные кучи". 
Волгоградцы предполагают, что представители власти не ходят по этой улице, вот, видимо, и не в курсе. Поэтому они очень просят чиновников навести порядок и вывезти строительный хлам с ветками с их жилого квартала и с обочин. 
"Стыдно, что так выглядит улица имени выдающегося командира Советской Армии, генерал-майора,  Героя Советского Союза Леонтия Николаевича Гуртьева, защищавшего Сталинград,  другие города, и погибшего смертью героя", - заключили волгоградцы, приславшие в редакцию фото.
 

 

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