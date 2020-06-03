Под Волгоградом вторые сутки ищут пропавшего грибника

Расследования 03.06.2020 12:14
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03.06.2020 12:14
В лесной зоне поймы реки Волга в Светлоярском районе пропала 71-летняя женщина, которая ушла собирать грибы. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в УМВД России по г. Волгограду, об исчезновении своей знакомой в полицию вечером 1 июня сообщил житель Волгограда. С его слов, примерно в 17.00 женщина ушла за грибами в лес, расположенный возле поселка Гранит, и не вернулась.
Для поиска без вести пропавшей было задействовано более 50 сотрудников районного отдела полиции, сводного отряда поста "Чапурниковский", четыре кинолога со служебными собаками, 10 казаков, а также трое волонтеров.
С применением квадрокоптеров были обследованы лесные массивы и прибрежная зона. До настоящего времени место нахождения женщины не известно.
Разыскивается Спектр Валентина Николаевна 1949 г.р. Приметы: на вид 70 лет, рост 155-160 см, плотного телосложения, короткие седые волосы, глаза светло-голубые. Особые приметы: послеоперационный шрам на животе. Была одета: серая куртка, черные брюки, галоши черного цвета.
Всем, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить по телефонам:
- Отдел МВД России по Светлоярскому району - (84477) - 6-10-32;
- дежурная часть ГУ МВД России по Волгоградской области – (8442) - 33-24-20 или 02.
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