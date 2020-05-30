Еще в одной больнице Волгоградской области нашли коронавирус





В Камышинской ЦРБ Волгоградской области на карантин из-за коронавируса закрылось отделение неврологии. Как сообщили ИА «Высота 102» в медучреждении, уже несколько дней в изоляции находятся медработники и пациенты этого отделения. Инфекция была обнаружена у одного из пациентов.

Ранее, напомним, по той же причине закрывались отделения в нескольких медицинских учреждениях региона. В частности, коронавирус был выявлен в волгоградской клинической больнице №25, в областной клинической больнице №1, в больнице №7, в волжской больнице имени Фишера.



