Здравоохранение

Сотня за сутки: коронавирус продолжает укладывать в больницы жителей Волгоградской области

Здравоохранение 28.05.2020 11:47
0
28.05.2020 11:47


111 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество выявленных в регионе случаев коронавируса на сегодняшний день достигло 2581. Умерло 16 человек и 829 выздоровели. Смертельных исходов от COVID-19 за минувшие сутки в Волгоградской области не зарегистрировано.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Здравоохранение
28.05.2020 15:09
Здравоохранение 28.05.2020 15:09
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
28.05.2020 08:36
Здравоохранение 28.05.2020 08:36
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.05.2020 13:51
Здравоохранение 27.05.2020 13:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.05.2020 12:51
Здравоохранение 27.05.2020 12:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
27.05.2020 11:48
Здравоохранение 27.05.2020 11:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2020 16:51
Здравоохранение 26.05.2020 16:51
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2020 15:20
Здравоохранение 26.05.2020 15:20
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2020 15:03
Здравоохранение 26.05.2020 15:03
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2020 13:21
Здравоохранение 26.05.2020 13:21
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2020 11:44
Здравоохранение 26.05.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.05.2020 10:33
Здравоохранение 26.05.2020 10:33
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.05.2020 19:41
Здравоохранение 25.05.2020 19:41
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.05.2020 13:52
Здравоохранение 25.05.2020 13:52
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.05.2020 13:27
Здравоохранение 25.05.2020 13:27
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
25.05.2020 11:45
Здравоохранение 25.05.2020 11:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:40
Урюпинский район обогнал Волгоград по количеству новых заразившихся коронавирусомСмотреть фотографии
15:12
Все под контролем: ТОП правил подготовки автомобиля к летнему сезонуСмотреть фотографии
15:09
Зараженные COVID-19 волгоградцы отказываются от лечения в больницеСмотреть фотографии
14:38
В Волгограде владелица кондитерской устроила несладкую жизнь сотрудникамСмотреть фотографии
13:53
Волгоградская область неуверенно приближается ко второму этапу снятия ограниченийСмотреть фотографииCмотреть видео
13:40
Фонтан-арка, водное шоу и пенные столбы появятся на набережной ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
13:06
Спецы по катастрофам занялись коронавирусным психинтернатом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:04
Путь на сцену: 7 волгоградцев рекомендованы к поступлению в ГИТИС после онлайн-отборовСмотреть фотографии
11:47
Сотня за сутки: коронавирус продолжает укладывать в больницы жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:50
Мечта о четырехполосной трассе под Волгоградом сбудется через годСмотреть фотографии
10:36
Владельцы «Соснового бора» в Волгограде сами начали разбирать конюшниСмотреть фотографии
10:20
В АО «КАУСТИК» подведены итоги творческого конкурса ко Дню химикаСмотреть фотографии
10:14
Ребенок с Ямала пострадал в тройном ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
08:55
На улицы Волжского выходят маршруткиСмотреть фотографии
08:36
Двум больницам Волгоградской области нашли новых главных врачейСмотреть фотографии
22:05
Волгоградцев протестировали на страх потерять работуСмотреть фотографии
19:22
День пограничника в Волгограде пройдет без традиционного сбора «зеленых фуражек»Смотреть фотографии
18:27
В Волгограде тоннель у ТРК «Акварель» на день частично закроют для автотранспортаСмотреть фотографии
17:39
В Волгограде осудили налетчика на офисы микрозаймов в белых перчаткахСмотреть фотографииCмотреть видео
17:26
Волгоградские депутаты разрешат себе 4 дня в месяц работать на благо избирателейСмотреть фотографии
17:06
Как волгоградские предприниматели переживают самоизоляциюСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области осудили поджигателя поля с пшеницейСмотреть фотографии
15:49
Рост тарифов ЖКХ с 1 июля в Волгоградской области никто не отменялСмотреть фотографии
15:39
В Волгограде в период пандемии пресекли работу дерзкого кафе со столикамиСмотреть фотографии
15:16
Главные врачи больниц Волгоградской области отчитались о своих зарплатахСмотреть фотографии
15:08
Вспениватели молока с гравировкой Волгоградской области закупят за бюджетный счетСмотреть фотографии
13:51
В Волгоградском облздраве намекнули на возможность снятия ограничений по COVID-19Смотреть фотографии
13:43
Под Волгоградом нашли тело внезапно пропавшего мужчиныСмотреть фотографии
13:03
Стал известен доход кандидата в прокуроры Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:51
В Волгоградской области коронавирус проник в интернат для пожилых и инвалидовСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 