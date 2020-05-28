Здравоохранение 28.05.2020 11:47
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28.05.2020 11:47
111 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки выявлено в Волгоградской области. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на правительственный сайт стопкоронавирус.рф, общее количество выявленных в регионе случаев коронавируса на сегодняшний день достигло 2581. Умерло 16 человек и 829 выздоровели. Смертельных исходов от COVID-19 за минувшие сутки в Волгоградской области не зарегистрировано.
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