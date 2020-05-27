Политика

Волгоградская гордума лишилась депутата

Политика 27.05.2020 08:57
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27.05.2020 08:57


Волгоградская городская дума приняла решение о досрочном прекращении полномочий депутата Дмитрия  Никуйко на основании его личного заявления. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе гордумы, данный вопрос был включен в повестку заседания городской думы еще 29 апреля, однако не был рассмотрен в связи с болезнью Дмитрия Никуйко. Накануне депутаты в формате заочного голосования удовлетворили заявление своего коллеги.
В действующем созыве гордумы Дмитрий Никуйко входил в состав двух комитетов - являлся заместителем председателя комитета по дорожному хозяйству и был членом комитета по бюджету и налогам.
Ранее ИА «Высота 102» сообщало, что член партии «Единая Россия» расстается с мандатом для того, чтобы занять должность в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области. Дмитрий Александрович Никуйко имеет непосредственное отношение к данной сфере. Дорожным строительством занимается фирма «Ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района», которой он владеет с апреля 2019 года. Учредителем организации с похожим названием («Дорожное ремонтно-строительное управление Тракторозаводского района») выступает Александр Никуйко. Компания неоднократно выигрывала муниципальные подряды по строительству дорог в Волгограде и Городищенском районе. 
Решение о том, кто займет место ушедшего депутата, примет региональный политсовет «ЕР».

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