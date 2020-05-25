



За незаконную охоту с причинением крупного ущерба осуждены в Волгоградской области 64-летний Александр Ногин и 24-летний Дмитрий Никитин. Как сообщила ИА "Высота 102" сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская, апелляционная инстанция оставила в силе приговор Новоаннинского районного суда, согласно которому Ногину и Никитину назначено по два года лишения свободы условно.

Обжаловала приговор районного суда сторона обвинения.

Согласно материалам дела, 3 января текущего года Ногин и Никитин приехали на участок местности, расположенный недалеко от хутора Деминский Новоаннинского района, где совершили незаконный отстрел двух косуль, охота на которых запрещена.

Загрузив туши животных в багажное отделение автомобиля "ВАЗ-2121", охотники с места совершения преступления скрылись. Нанесенный ими ущерб оценивается в 80 тысяч рублей. Выезжая из лесного массива они привлекли внимание патруля. Туши убитых животных были обнаружены сотрудниками ДПС в багажнике остановленной машины.

Свою вину охотники полностью признали. Ими было заявлено ходатайство о постановлении судом приговора без проведения судебного разбирательства, то есть в особом порядке судебного разбирательства.

Волгоградский областной суд, изучив материалы уголовного дела, обсудив доводы, изложенные в апелляционном представлении, оставил приговор суда первой инстанции без изменения.



