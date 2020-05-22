Расследования 22.05.2020 16:40
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22.05.2020 16:40
Обвинение в реабилитации нацизма по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ предъявлено жителю Волгограда Денису Воронцову, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на СК России.
«В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование ряда уголовных дел о реабилитации нацизма в связи с размещением в открытом доступе на сайте движения «Бессмертный полк онлайн» в сети Интернет фотографий лидеров Третьего рейха и предателей Родины. Предварительным следствием установлено, что житель Волгограда Денис Воронцов не позднее 3 мая 2020 года в ходе проведения патриотической акции «Бессмертного полка» в сети Интернет разместил фотоизображение руководителя гестапо группенфюрера СС Генриха Мюллера, указав при этом, что на фотографии запечатлен «Михайловский Геннадий». Впоследствии, 12 мая, указанное фотоизображение Мюллера было продемонстрировано в прямом эфире в ходе трансляции на сайте «Бессмертный полк онлайн» в ряду фотографий участников Великой Отечественной войны, боровшихся с нацистской Германией. Своими действиями Воронцов публично выразил одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следователи отмечают, что причастность волгоградца к преступлению для них очевидна, хотя на допросах Денис Воронцов категорически отрицал свое участие в размещении фотоизображения нациста на сайте «Бессмертного полка».
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