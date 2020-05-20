В Волгограде пресекли сброс стоков в речку





Незаконный сброс промышленно-ливневых сточных вод в реку Мокрая Мечетка пресечен в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушение природоохранного законодательства допускало ООО «Строительный элемент».

В ходе проверки было установлено, что предприятие осуществляло сброс сточных вод в речку в отсутствие полученного в установленном порядке решения о предоставлении водного объекта в пользование.

По данным основаниям природоохранной прокуратурой в адрес директора предприятия было внесено представление с требованием прекращения самовольного использования водного объекта. Так как нарушение не было устранено, прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с исковым заявлением о запрете сброса сточных вод. Требование надзорного ведомства было удовлетворено.

Сообщается, что к сегодняшнему дню предприятие полностью устранило нарушения природоохранного законодательства.



