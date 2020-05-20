В Волгограде пресекли сброс стоков в речку

Экология 20.05.2020 17:06
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20.05.2020 17:06
Незаконный сброс промышленно-ливневых сточных вод в реку Мокрая Мечетка пресечен в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» сегодня в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, нарушение природоохранного законодательства допускало ООО «Строительный элемент».
В ходе проверки было установлено, что предприятие осуществляло сброс сточных вод в речку в отсутствие полученного в установленном порядке решения о предоставлении водного объекта в пользование.
По данным основаниям природоохранной прокуратурой в адрес директора предприятия было внесено представление с требованием прекращения самовольного использования водного объекта. Так как нарушение не было устранено, прокуратура обратилась в Дзержинский районный суд с исковым заявлением о запрете сброса сточных вод. Требование надзорного ведомства было удовлетворено.
Сообщается, что к сегодняшнему дню предприятие полностью устранило нарушения природоохранного законодательства.
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