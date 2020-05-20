



На сегодняшний день в Волгоградской области уже более 100 медиков заразились коронавирусом. Они находятся на передовой борьбы с новой инфекцией и ежедневно подвергаются риску. Многие врачи и персонал лечебных учреждений общаются со своими семьями только по телефону.





Андрей Калмыков -главный врач Михайловской ЦРБ, где развернуты 90 инфекционных коек, рассказал ИА «Высота 102», что самое трогательное для медиков в эти дни - неожиданная помощь. Ей рады не потому, что медикам чего-то не хватает. Важна именно эмоциональная составляющая. «С самого начала пандемии 170 работников, которые были задействованы в развертывании госпиталя, работали в очень жестких условиях, которые в состоянии выдержать в основном крепкие мужики. Только представьте: для защиты дыхания на медперсонал, работающий в контакте с пациентами, обязательно надевают защитные маски с фильтром. Они заметно затрудняют дыхание. Добавьте к этому полную герметичность костюмов, которые не пропускают влагу. Это значит, что в них все тело потеет так же, как рука в перчатке. А персоналу приходится активно двигаться. К концу смены люди абсолютно вымотаны. Больше 4-6 часов работать в средствах индивидуальной защиты очень сложно», - рассказывает главврач Михайловской ЦРБ.

Помимо физической нагрузки, доктора и медсестры выматываются психологически.





«Это ответственность перед больными, которых страшит неизвестность и которые столкнулись с непонятной болезнью, это понимание того, что от твоих действий сейчас зависят жизни людей и, наконец, это ответственность перед своими близкими. С самого начала часть наших врачей приняли решение не подвергать рискам своих родственников. У многих в семьях маленькие дети, старики. Поэтому люди просто оставались в больнице. Когда загрузка выросла, мы поняли, что использовать пустующие отделения для отдыха персонала не получится. К счастью, откликнулся местный бизнес, который предложил разместить наших медиков в ведомственном санатории «Солнечный». По сути, он превращен во временную гостиницу для персонала больницы. Конечно, такая забота сняла с нас множество проблем. А промышленник Олег Савченко помог обеспечить тех, кто несет бессрочную вахту на борьбе с COVID-19 бесплатным питанием. И это тоже большое подспорье. У врачей просто нет сил на то, чтобы решать бытовые вопросы», - рассказывает Андрей Калмыков.











