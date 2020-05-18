Здравоохранение

Москва и Воронеж добавили Волгоградской области больных коронавирусом

Здравоохранение 18.05.2020 14:54
0
18.05.2020 14:54


Всего два из 65 случаев коронавирусной инфекции, подтвержденной в Волгоградской области за сутки, привезли из Москвы и Воронежа. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе региона, 26 человек заразились инфекцией от уже больных COVID-19. В остальных 37 случаях диагноз был поставлен жителям региона, которые при признаках недомогания обратились за помощью к медикам.
Большинство новых случаев коронавирусной инфекции - 26 - выявлено у граждан в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте по числу зараженных находятся лица старше 65 лет – таковых 16 человек. Коронавирус поразил 12 граждан, которым от 50 до 60 лет, и 6 человек в возрасте от 18 до 29 лет. COVID-19 также выявлен у пятерых детей: двое до 6 лет, трое до 14 лет.
По-прежнему больше всего диагнозов COVID-19 в Волгограде – 24 за сутки, в Волжском – 11, в Урюпинском районе - 8, Камышинском – 7, Среднеахтубинском – 6, Николаевском – 3, Городищенском – 2. В Быковском, Новоаннинском, Палласовском и Суровикинском районах – по одному случаю.
Всего в Волгоградской области зарегистрирован 1661 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 464 человека выздоровели и 13 скончались.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Все для кровли и фасада. Производство в Волгограде. 560-323…

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

ЖК "Кача" - дом с классными планировками! Ипотека - от 6%. …
Здравоохранение
18.05.2020 11:45
Здравоохранение 18.05.2020 11:45
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.05.2020 15:44
Здравоохранение 17.05.2020 15:44
Комментарии

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
17.05.2020 15:01
Здравоохранение 17.05.2020 15:01
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
17.05.2020 11:15
Здравоохранение 17.05.2020 11:15
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.05.2020 11:44
Здравоохранение 15.05.2020 11:44
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
15.05.2020 10:24
Здравоохранение 15.05.2020 10:24
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 21:38
Здравоохранение 14.05.2020 21:38
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 20:18
Здравоохранение 14.05.2020 20:18
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 15:49
Здравоохранение 14.05.2020 15:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 14:32
Здравоохранение 14.05.2020 14:32
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 14:02
Здравоохранение 14.05.2020 14:02
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
14.05.2020 11:49
Здравоохранение 14.05.2020 11:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 17:49
Здравоохранение 13.05.2020 17:49
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 14:16
Здравоохранение 13.05.2020 14:16
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
13.05.2020 13:03
Здравоохранение 13.05.2020 13:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:54
Москва и Воронеж добавили Волгоградской области больных коронавирусомСмотреть фотографии
14:43
«Так мы будем жить еще долго»: в волгоградском Роспотребнадзоре обозначили горизонт смягчения антикоронавирусных мерСмотреть фотографии
14:05
Под Волгоградом на малолетних детей с ножом напал сожитель их материСмотреть фотографии
14:03
За гибель упавшего с крыши рабочего ответит директор стройфирмы в ВолжскомСмотреть фотографии
14:00
В Волгоградской области растет количество зараженных коронавирусом медработниковСмотреть фотографии
13:45
В Волгоградской области объяснили путаницу с количеством умерших от COVID-19Смотреть фотографии
12:57
Волгоградского защитника лошадей из «Соснового бора» задержали полицейскиеСмотреть фотографии
12:51
Единым фронтом против эпидемии: «ЕвроХим» и другие крупные компании активизируют социальную деятельностьСмотреть фотографии
12:22
В Волгоградской области при поддержке Сбербанка реализуют Программу по развитию личностного потенциала детейСмотреть фотографии
12:16
Экзема и аллергия: «закованные» в перчатки и маски волгоградские продавцы жалуются на здоровьеСмотреть фотографии
11:59
В Волгограде пьяный рецидивист изрезал ножом пожилого сторожа СНТСмотреть фотографии
11:45
В Волгоградской области два дня подряд в статистике по коронавирусу все ровноСмотреть фотографии
11:00
«Тяжело ползти в гору»: волгоградцы требуют наладить транспорт в отдаленные поселкиСмотреть фотографии
10:52
В Волгограде директору успешной фирмы с долгами по зарплате грозит уголовная статьяСмотреть фотографии
10:22
В Волгоградской области пьяные водители и пешеходы провоцируют ДТПСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде «УАЗ» у кладбища сбил двух пешеходовСмотреть фотографии
10:00
Прокуратура проверит начисления доплат за коронавирус волгоградским медикамСмотреть фотографии
09:36
В Волгоградской области конфликт из-за дамы закончился убийствомСмотреть фотографии
09:23
Все для победы: волгоградские налоговики поддержали материально сражающихся с COVID-19 врачейСмотреть фотографии
21:37
Волгоградца осудили за уничтожение вещдоковСмотреть фотографии
19:57
«Ждем нападения в любой момент»: волгоградцы охраняют конюшни «Соснового бора» от сносаСмотреть фотографии
17:47
В Волгоградской области возвращают дачные автобусыСмотреть фотографии
15:44
В Волгоградской области коронавирус все чаще «приходит из ниоткуда»Смотреть фотографии
15:01
В Волгоградской области растет количество детей с коронавирусомСмотреть фотографии
14:17
В Волгоградской области кладбища заросли травой во время пандемииСмотреть фотографии
14:12
«Рыба моя»: Волжская ГЭС наращивает водосбросСмотреть фотографии
13:24
Волгоградцу за дешевую наклейку с лунным персонажем присудили космический штрафСмотреть фотографии
12:28
В Волгоградской области запутались с количеством умерших от коронавирусаСмотреть фотографии
11:43
В Волгоградской области еще 65 человек заболели коронавирусомСмотреть фотографии
11:42
Да, Арчеда: умирающую реку в Волгоградской области начнут оживлять за 200 миллионов в начале летаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 