Москва и Воронеж добавили Волгоградской области больных коронавирусом

Здравоохранение 18.05.2020 14:54
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18.05.2020 14:54
Всего два из 65 случаев коронавирусной инфекции, подтвержденной в Волгоградской области за сутки, привезли из Москвы и Воронежа. Как сообщили ИА «Высота 102» в оперштабе региона, 26 человек заразились инфекцией от уже больных COVID-19. В остальных 37 случаях диагноз был поставлен жителям региона, которые при признаках недомогания обратились за помощью к медикам.
Большинство новых случаев коронавирусной инфекции - 26 - выявлено у граждан в возрасте от 30 до 49 лет. На втором месте по числу зараженных находятся лица старше 65 лет – таковых 16 человек. Коронавирус поразил 12 граждан, которым от 50 до 60 лет, и 6 человек в возрасте от 18 до 29 лет. COVID-19 также выявлен у пятерых детей: двое до 6 лет, трое до 14 лет.
По-прежнему больше всего диагнозов COVID-19 в Волгограде – 24 за сутки, в Волжском – 11, в Урюпинском районе - 8, Камышинском – 7, Среднеахтубинском – 6, Николаевском – 3, Городищенском – 2. В Быковском, Новоаннинском, Палласовском и Суровикинском районах – по одному случаю.
Всего в Волгоградской области зарегистрирован 1661 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 464 человека выздоровели и 13 скончались.
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