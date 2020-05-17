В Волгоградской области снизилась заболеваемость СПИДом





В Волгоградской области в 2019 году заболеваемость ВИЧ инфекцией снизилась на 10,1% по сравнению с прошлым годом и составила 44,15 на 100 тысяч населения Волгоградской области. Такие данные, сообщает ИА «Высота 102», привели в управлении Роспотребнадзора во всемирный день памяти умерших от СПИДа, который отмечается сегодня.

СПИД продолжает оставаться одной из главных причин преждевременной смертности в мире. По данным программы ЮНЭЙДС к концу 2018 года около 32 миллионов человек во всем мире умерли от заболеваний, связанных с ВИЧ/СПИД, что составляет 42,7% от всех зараженных ВИЧ с момента начала распространения заболевания.

В Российской Федерации в течении всего периода наблюдения за заболеванием постоянно росло количество больных, умерших вследствие ВИЧ-инфекции. Существует прямая угроза дальнейшего увеличения смертности от ВИЧ/СПИД, так как зараженные ВИЧ россияне представляют более 1% населения России в возрасте 15-49 лет, и только за один год в стране, по разным причинам, включая СПИД, умирает более 30 тысяч больных ВИЧ-инфекцией.

За 12 месяцев 2019 года умерло 470 ВИЧ-инфицированных (за 2018 года– 451 человек), из них вследствие ВИЧ-инфекции –135 человек.



