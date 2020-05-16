Расследования 16.05.2020 15:09
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16.05.2020 15:09
Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжаются следственные действия по уголовным делам о реабилитации нацизма (ч. 1 ст. 354.1 УК РФ) лицами, которые разместили на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» фотографии нацистских преступников. Как сообщили ИА «Высота 102» в СК РФ, в ходе следствия установлены личности причастных к совершению указанных преступлений россиян. Среди них Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, а также Вячеслав Круглов из Ульяновска. В отношении указанных лиц возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия, в том числе обыски по местам жительства, их допрашивают следователи.
Изучение изъятых в ходе обысков материалов, предметов, компьютерной техники дает следствию основания полагать, что все эти лица состояли в одних сообществах в социальных сетях, пояснили в ведомстве.
Кроме того, в рамках предварительного следствия установлены другие эпизоды аналогичных преступлений. Среди причастных к реабилитации нацизма есть и граждане иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.
Ведется розыск всех лиц, участвовавших в распространении недостоверного контента, уточнили в СК РФ.
Фото и видео СК РФ.
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