Замглавы Жирновска помещен под домашний арест по делу о взятках

Борьба с коррупцией 15.05.2020 18:10
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15.05.2020 18:10
Заместитель главы администрации города Жирновска по решению суда помещен под домашний арест, передает ИА «Высота 102». Как сообщил и.о. руководителя Жирновского МРСО СУ СКР Руслан Капитанчук, 37-летний замглавы одного из городских поселений Жирновского района подозревается в получении взятки в крупном размере за незаконное бездействие (п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Следствие заявило ходатайство об избрании в отношении чиновника меры пресечения в виде домашнего ареста. Фактические обстоятельства инкриминируемого преступления он признал.
Напомним, о задержании чиновника по подозрению в коррупции стало известно 7 мая текущего года. По версии следствия, располагая информацией о том, что 2,5 гектара земли, предназначенной для жилой застройки, незаконно используется главой крестьянско-фермерского хозяйства для выращивания сельхозкультур, он потребовал от фермера систематически передавать ему определенные суммы денег. При этом, сотрудник администрации заверил мужчину, что указанные вознаграждения вовсе не взятки, а арендная плата, размер которой составляет 125 тысяч рублей в год. Общая сумма криминального дохода подследственного составила свыше 250 тысяч рублей.
По информации «Высоты 102», в коррупционном преступлении подозревают заместителя главы города Жирновска Михаила Рябова.
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