









Волгоградец Сергей Крячко оказался запертым в инфекционном обсерваторе с подозрением на онкологическое заболевание. Сейчас главная задача 54-летнего мужчины – вырваться из этой «тюрьмы» и обратиться за специализированной медпомощью к онкологу. Однако сделать это он не может – в ГБУК «ВОКБ №3» трижды теряли результаты его тестов на коронавирус. Без подтверждения отсутствия диагноза коронавирусной инфекции из больницы его не выпускают.

«Я обратился в поликлинику №8 с жалобами на кашель и севший голос. Терапевт поликлиники поставила мне диагноз пневмония, с которым меня 2 мая госпитализировали в больницу, - рассказывает Сергей. – Никакой температуры у меня не было, вообще больше ничего не беспокоило. По моей настоятельной просьбе в больнице провели дополнительное исследование – сделали рентген горла, легких, КТ и сняли диагноз пневмония. Зато появилось подозрение на онкологическое заболевание легких. Мне нужно совсем в другую клинику. Но из больницы меня не выпускают, потому что здесь постоянно теряют результаты моих тестов на коронавирус».

Анализы на COVID-19 у Сергея брали трижды – 2,4 и 11 мая. Однако, как заверяли его медики, результатов анализов до сих пор нет. Мужчина обращался к исполняющему обязанности главного врача, однако тот лишь пожимал плечами и заверял, что результаты тестов лаборатория не предоставила. К расследованию подключилась супруга Сергея. Ей удалось выяснить, в какие именно лаборатории поступили два анализа ее мужа, и даже их результаты – они оказались отрицательными. В лабораториях женщине объяснили, что результаты отправлены по электронной почте в медучреждение. Однако руководство больницы этот факт отрицает.

Сергей обращался с жалобами и в прокуратуру, и в облздрав, но не может ничего добиться. «В больнице я стал чувствовать себя хуже. Если человеку плохо, здесь никто не окажет помощь. У меня сильно болела голова, я попросил померить мне давление. Медсестра сказала, что нет батареек в тонометре. Я попросил позвать врача. Она ответила: ему что, специально для вас защитный костюм одевать? Да мне все равно, что он будет одевать. Меня заперли в палате, теряют мои тесты и не дают мне возможность лечить свое заболевание. Врачи здесь могут прийти на обход, а могут и не приходить. В палате все время горит бактерицидная лампа, от которой мне плохо, так как ее излучение влияет на гипертоников. Кроме того, она категорически запрещена для тех, у кого диагностирована опухоль. Пытался донести это до медсестры, она даже слушать меня не стала. Теперь мне говорят, что у меня будут четвертый раз брать анализ на коронавирус. С учетом того, что их теряли уже трижды, я чувствую, я отсюда никогда не вырвусь», - говорит Сергей.

Между тем, беспокойство мужчины по поводу своего здоровья совсем не беспочвенно. В 2010 году волгоградец уже перенес онкологическое заболевание на четвертой стадии. Это просто чудо, что ему удалось вылечиться. Теперь болезнь, вероятно, вернулась. «Может, счет идет даже не на дни, а на часы. Почему меня лишили возможности лечиться, почему меня заперли здесь и не отпускают только из-за чьей-то халатности? В моей ситуации мне еще не хватало, чтобы я заразился и коронавирусом», - возмущается мужчина.

«Нас таких здесь несколько этажей. Сюда привозят даже тех, кто контактировал с больными, без подтвержденного диагноза. Мой сосед по палате через стенку просто так пролежал здесь две недели – никакого коронавируса у него не нашли. Я требую, чтобы меня немедленно выпустили и я смог обратиться к онкологу. Это мой крик отчаяния. У меня вообще такое ощущение, что все забыли, что кроме коронавируса, есть еще много болезней. Почему людям не дают возможности их лечить? И почему в каждом заболевшем видят коронавирусную инфекцию? У меня просто нет ответа на эти вопросы», - заключает Сергей.

P.S. Когда материал готовился к публикации, Сергей Крячко сообщил, что у него взяли четвертый анализ на коронавирус. Редакция ИА "Высота 102" обратится за комментарием в облкомздрав.