Расследования

В СУ СКР по Волгоградской области рассказали о задержании своего сотрудника вместе с ФСБ

Расследования 11.05.2020 09:18
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11.05.2020 09:18


После сообщения ИА «Высота 102» о задержании руководителя Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакара Абдуллаева, в СУ СКР по региону проинформировали, что сотрудник одного из территориальных подразделений подозревается в причастности к вымогательству, совершенному группой лиц по предварительному сговору. Это было установлено во взаимодействии с оперативными службами регионального УФСБ России.  «По данному факту первым отделом по расследованию особо важных дел областного управления Следственного комитета России возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также роль каждого соучастника в его совершении. В настоящее время подозреваемые задержаны. В суд подготовлено ходатайство об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в официальном пресс-релизе СК.  
На фото из архива volgograd.sledcom.ru: экс-руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев, Абакар Адуллаев и первый заместитель руководителя СУ СКР по региону Валерий Сафонов.

 

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