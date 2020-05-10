В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела СУ СКР





Руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев задержан, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник. По предварительной информации, капитану юстиции, в том числе, вменяют возможное участие в вымогательстве (статья 163 УК РФ). Дозвониться до Абакара Абдуллаева информагентству не удалось - абонент недоступен.

Ранее оперативники регионального УФСБ задерживали начальника отдела материально-технического обеспечения СУ СКР по Волгоградской области подполковника юстиции Николая Бебуришвили, который, по некоторым данным, подозревается в мошенничестве. Позднее Николай Бебуришвили был замечен свободно передвигающимся по Волгограду. В региональном СУ СКР информацию не комментируют.

