В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела СУ СКР

Борьба с коррупцией 10.05.2020 19:08
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10.05.2020 19:08
Руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев задержан, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник. По предварительной информации, капитану юстиции, в том числе, вменяют возможное участие в вымогательстве (статья 163 УК РФ). Дозвониться до Абакара Абдуллаева информагентству не удалось - абонент недоступен.
Ранее оперативники регионального УФСБ задерживали начальника отдела материально-технического обеспечения СУ СКР по Волгоградской области подполковника юстиции Николая Бебуришвили, который, по некоторым данным, подозревается в мошенничестве. Позднее Николай Бебуришвили был замечен свободно передвигающимся по Волгограду. В региональном СУ СКР информацию не комментируют.
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