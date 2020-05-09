Здравоохранение 09.05.2020 08:54
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09.05.2020 08:54
В заработную плату за апрель медицинские работники медорганизаций Волгоградской области, работающие с повышенной нагрузкой в условиях пандемии, получили специальные доплаты из федерального и областного бюджетов. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в облкомздраве.
Прежде всего, это медицинские работники, непосредственно работающие с больными COVID-19 в провизорном и инфекционном стационарах, работники специализированных бригад скорой помощи и участковая служба.
Данные выплаты установлены дополнительно к основной заработной плате и составляют за полный отработанный месяц. Размер доплаты зависит от даты начала оказания медицинским работником помощи пациентами с диагнозом COVID-19, так как деньги начисляются за фактически отработанное время из расчета указанных сумм на 1,0 ставку за полный отработанный месяц; ранее установленные стимулирующие и компенсационные выплаты сохранены в полном объеме.
Первыми данные выплаты в полном объеме получили медицинские работники провизорного госпиталя на базе ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 3», инфекционного стационара на базе ГУЗ «Клиническая больница № 5» и персонал выездных бригад ГУЗ «Клиническая станция скорой медицинской помощи» Волгограда; работникам других перепрофилированных стационаров доплаты в апреле начислены с даты открытия и за фактическое количество дней лечения данной категории пациентов.
На региональном уровне принято решение, что дополнительные надбавки также должны быть установлены медицинским и иным работникам, задействованным в оказании медицинской помощи пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию, а также работающим в усиленном режиме в связи с принимаемыми мерами по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Волгоградской области.
Итак, волгоградские врачи получают доплаты из регионального и федерального бюджетов.
Из федерального – медперсоналу инфекционных стационаров (от 25 до 80 тысяч рублей); бригадам скорой медицинской помощи – от 25 до 50 тысяч рублей; за особые условия работы и дополнительную нагрузку бригадам скорой помощи (от 5,3 до 21, 4 тысячи рублей).
Из областного – за особые условия труда и дополнительную нагрузку медперсоналу инфекционных стационаров (от 8 до 26 тысяч рублей); за особые условия труда и дополнительную нагрузку медперсоналу бригад скорой медицинской помощи, в том числе за работу с пациентами с подозрением на коронавирус (от 5,3 до 21,4 тысячи рублей); за особые условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе за работу с пациентами с подозрением на коронавирус в амбулаторной службе (от 5,3 до 21,4 тысячи рублей); за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам, участвующим в мероприятиях по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в зависимости от вида медицинской помощи (от 8 до 26,8 тысяч рублей).
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