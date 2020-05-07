В Волгограде военнослужащего по контракту арестовали за убийство





Волгоградским гарнизонным военным судом взят под стражу военнослужащий контрактной службы одной из воинских частей Волгоградского гарнизона, обвиняемый в убийстве. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона Екатерина Вальковская. По ее словам, контрактника арестовали на два месяца - до 4 июля текущего года.

Он обвиняется органами предварительного следствия в том, что рано утром 3 мая в ходе бытового конфликта нанес смертельный удар ножом в грудь своему знакомому. Вину в совершении убийства военнослужащий признал.

Следователь ходатайствовал о заключении его под стражу, так как военнослужащий обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья личности, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Обвиняемый просил применить к нему меру пресечения в виде домашнего ареста.



