Расследования

Оскорбил родных: под Волгоградом арестовали подозреваемого в убийстве

Расследования 03.05.2020 12:00
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03.05.2020 12:00


Октябрьский районный суд по ходатайству следствия арестовал 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины. Об этом ИА «Высота 102»  сообщил сегодня руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков. 
По его словам, труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 16 апреля текущего года на животноводческой стоянке, расположенной на территории Октябрьского района. Следственно-оперативным путем удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве. 34-летний мужчина сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что потерпевший беспричинно оскорбил его родных.
Следователям СК и полицейским удалось установить предполагаемого убийцу в результате проведения целого комплекса следственно-оперативных мероприятий. Так, на причастность к преступлению были проверены несколько десятков местных жителей, от которых получены образцы крови и отпечатков пальцев. Было проведено более 10 полиграфических исследований, назначены свыше десяти судебных экспертиз.
В ходе расследования уголовного дела следователи проверят задержанного на причастность и к иным преступлениям.

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