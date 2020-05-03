Расследования 03.05.2020 12:00
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03.05.2020 12:00
Октябрьский районный суд по ходатайству следствия арестовал 34-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 61-летнего мужчины. Об этом ИА «Высота 102» сообщил сегодня руководитель Котельниковского МСО СУ СК России по Волгоградской области Хонгор Муджиков.
По его словам, труп мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен 16 апреля текущего года на животноводческой стоянке, расположенной на территории Октябрьского района. Следственно-оперативным путем удалось установить и задержать подозреваемого в убийстве. 34-летний мужчина сознался в содеянном. Свой поступок он объяснил тем, что потерпевший беспричинно оскорбил его родных.
Следователям СК и полицейским удалось установить предполагаемого убийцу в результате проведения целого комплекса следственно-оперативных мероприятий. Так, на причастность к преступлению были проверены несколько десятков местных жителей, от которых получены образцы крови и отпечатков пальцев. Было проведено более 10 полиграфических исследований, назначены свыше десяти судебных экспертиз.
В ходе расследования уголовного дела следователи проверят задержанного на причастность и к иным преступлениям.
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