10 смертей: В Волгограде от COVID-2019 скончался 57-летний мужчина

57-летний житель Волгограда скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на оперативный штаб, это уже 10-ый по счету в регионе случай летального исхода от инфекции.

Известно, что недомогание житель Ворошиловского района почувствовал 21 апреля. За помощью медиков обратился спустя 3 дня. Его госпитализировали в реанимацию областной инфекционной больницы №1. «У пациента имелись сопутствующие заболевания. Посмертные исследования показали наличие коронавируса», - пояснили в оперативном штабе.

На 2 мая в Волгоградской области численность заразившихся COVID-2019 составила 432 человека. За сутки прирост – 46 случаев. В больницах лежат 800 человек.