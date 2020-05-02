Здравоохранение

10 смертей: В Волгограде от COVID-2019 скончался 57-летний мужчина

Здравоохранение 02.05.2020 12:56
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02.05.2020 12:56


57-летний житель Волгограда скончался от коронавируса. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на  оперативный штаб, это уже 10-ый по счету в регионе случай летального исхода от инфекции.
Известно, что недомогание житель Ворошиловского района почувствовал 21 апреля. За помощью медиков обратился спустя 3 дня. Его госпитализировали в реанимацию областной инфекционной больницы №1. «У пациента имелись сопутствующие заболевания. Посмертные исследования показали наличие коронавируса», - пояснили в оперативном штабе. 
На 2 мая в Волгоградской области численность заразившихся COVID-2019 составила 432 человека. За сутки прирост – 46 случаев. В больницах лежат 800 человек.

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