В Волгоградской области продлят запрет на посещение лесов

Экология 29.04.2020 09:46
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29.04.2020 09:46
Власти Волгоградской области хотят продлить запрет на посещение лесов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект приказа опубликован на сайте облкомприроды. Планируется продлить ограничения на посещения лесов с 4 по 24 мая в связи с действием особого противопожарного режима на территории региона. Ранее этот режим был введен в Волгоградской области постановлением губернатора с 10 апреля.
Между тем, жителям региона запрещено выезжать на природу и по другой причине – из-за действия режима ограничительных мер и самоизоляции.
Ранее региональные власти регулярно продлевали режим ограничения посещения лесов практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев, когда гулять и отдыхать на природе разрешалось.
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