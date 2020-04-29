В Волгоградской области продлят запрет на посещение лесов





Власти Волгоградской области хотят продлить запрет на посещение лесов. Как сообщает ИА «Высота 102», соответствующий проект приказа опубликован на сайте облкомприроды. Планируется продлить ограничения на посещения лесов с 4 по 24 мая в связи с действием особого противопожарного режима на территории региона. Ранее этот режим был введен в Волгоградской области постановлением губернатора с 10 апреля.

Между тем, жителям региона запрещено выезжать на природу и по другой причине – из-за действия режима ограничительных мер и самоизоляции.

Ранее региональные власти регулярно продлевали режим ограничения посещения лесов практически круглый год, за исключением нескольких зимних месяцев, когда гулять и отдыхать на природе разрешалось.



