Расследования 22.04.2020 13:21
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22.04.2020 13:21
Семь человек предстанут перед судом в Волгограде по обвинению в добыче и продаже икры белуги, занесенной в Красную книгу РФ. Как сообщила ИА «Высота 102» сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник, один из сообщников обвиняется в покушении на дачу взятки должностному лицу в крупном размере.
По данным следствия, длительное время на территории Волгоградской и Астраханской областей действовала межрегиональная организованная преступная группа, промышлявшая незаконной добычей икры и рыб осетровых видов, свободный оборот которых на территории России запрещен. Установлено, что лидер группы обеспечивал её участников необходимыми финансами, предоставлял личный транспорт, подыскивал помещения для хранения деликатеса и покупателей. Всю остальную работу выполняли его «помощники», которые добывали или оптом скупали на черном рынке Астрахани особо ценные водные биологические ресурсы, транспортировали их в Волгоград на автомобилях, оборудованных тайниками, фасовали и отправляли в Москву, где впоследствии сбывали покупателям.
В октябре 2018 года на посту ДПС в Городищенском районе был остановлен рейсовый автобус, в котором была обнаружена крупная партия запрещенного товара - икры белуги. По данному факту сотрудники полиции организовали проверку. Не желая быть привлеченным к ответственности и опасаясь, что правоохранителям станет известно о масштабном криминальном бизнесе, один из членов организованной группы решил «откупиться» от стражей порядка. Их бездействие он оценил в 700 тысяч рублей, однако этой суммой завладел мошенник, который присвоил деньги себе. За содеянное мужчина уже понес наказание - суд приговорил его к 3 годам колонии.
В ходе расследования уголовного дела следователями областного управления СК России совместно с оперативными сотрудниками Главка МВД и УФСБ России по Волгоградской области были проведены обыски по местам жительства, регистрации и временного пребывания членов организованной группы. Обнаружены и изъяты денежные средства в сумме свыше 14,5 миллиона рублей, около 180 килограммов икры рыб семейства осетровых. В распоряжении следствия также оказались черновые записи членов организованной преступной группы, свидетельствующие о криминальном бизнесе, ущерб от которого оценивается в 30 миллионов рублей.
В качестве обеспечительных мер на имущество членов организованной группы следователями был наложен арест - 32 земельных участка обвиняемых, их транспортные средства, дома и квартиры оценены в 30 миллионов рублей.
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