В Волгоградской области уже 93 зараженных коронавирусом

Здравоохранение 19.04.2020 12:18
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19.04.2020 12:18
Число заболевших коронавирусной инфекцией в Волгоградской области достигло 93, сообщает ИА «Высота 102». За прошедшие сутки зарегистрировано 14 новых случаев, такие данные приводит официальный портал федерального правительства стопкоронавирус рф. Всего по России за сутки выявлено более 6 тысяч новых заболевших. Умерли 48 человек.
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