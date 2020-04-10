Расследования

«Отобрать машины у чиновников»: пассажиры берут штурмом автобусы Волжский-Волгоград

Расследования 10.04.2020 10:02
0
10.04.2020 10:02


На чем свет клянут тех, кто не продумал организацию спецрейсов по маршруту Волжский-Волгоград, пассажиры автобусов, вынужденные ездить на работу и с работы. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, в часы пик из Волжского и Волгограда ходят всего по четыре автобуса утром и вечером. Интервал между ними – от получаса до 45 минут. Уже через несколько остановок от железнодорожного вокзала в Волгограде автобус набивается под завязку. 

Тем, кто подсаживается в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, приходится буквально втискиваться в салоны. «И это при том, что власти нам постоянно говорят о необходимости соблюдать социальную дистанцию в полтора метра! Пусть чиновники, кто принимал решение о выходе всего четырех рейсов, проедут вместе с нами в таком автобусе. Может, у них надо служебные машины забрать, чтобы они поняли, что нельзя так издеваться над людьми!», - негодуют пассажиры. 

По их словам, чиновники комитета транспорта и дорожного хозяйства, в чьем ведении находится данный маршрут, должны были понимать, что 300-тысячный Волжский никак не уместится в четырех автобусах. 

При том, что между этими городами уже вторую неделю не курсируют  маршрутки. 

Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне проследили за автобусом №123, который выехал от железнодорожного вокзала в 17-00 и убедились, что уже в районе тракторного завода влезть в переполненный салон было уже весьма проблематично. 

Напомним, ранее замруководителя Роспотребнадзора Евгений Резников заявил, что у чиновников администрации Волгоградской области есть право наказывать других должностных лиц по новой «антивирусной» статье КоАП РФ – ст. 20.6.1 – «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Кто накажет чиновников комитета транспорта и дорожного хозяйства за ежедневные мучения как волжан, так и волгоградцев, пока непонятно. 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбирайте квартиру дистанционно

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Расследования
10.04.2020 10:46
Расследования 10.04.2020 10:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2020 10:23
Расследования 10.04.2020 10:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2020 18:01
Расследования 09.04.2020 18:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
09.04.2020 16:38
Расследования 09.04.2020 16:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 15:28
Расследования 08.04.2020 15:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 11:34
Расследования 08.04.2020 11:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
08.04.2020 10:36
Расследования 08.04.2020 10:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:53
Расследования 07.04.2020 15:53
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:10
Расследования 07.04.2020 15:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 15:03
Расследования 07.04.2020 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 13:00
Расследования 07.04.2020 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 11:35
Расследования 07.04.2020 11:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
07.04.2020 10:25
Расследования 07.04.2020 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2020 15:19
Расследования 06.04.2020 15:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
06.04.2020 14:15
Расследования 06.04.2020 14:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:52
В Волгограде УК обязали вытащить многоэтажку из коммунальной бездныСмотреть фотографии
11:48
Сбербанк отметил рост спроса на дистанционную активацию дебетовых картСмотреть фотографии
11:40
В Волгоградской области за сутки увеличилось количество зараженных коронавирусомСмотреть фотографии
11:35
На «рыбную полку» Волгоградский гидроузел выйдет к 22 апреляСмотреть фотографии
11:27
Волгоградцев будут судить за вечерние прогулки по набережнойСмотреть фотографии
11:05
Нарушали режим с гигиеной: в Волгограде работала баня с проституткамиСмотреть фотографии
10:46
В центре Волгограда накрыли приватный массажный салонСмотреть фотографии
10:23
В Волгоградской области огласили приговор банде ночных грабителейСмотреть фотографии
10:02
«Отобрать машины у чиновников»: пассажиры берут штурмом автобусы Волжский-ВолгоградСмотреть фотографии
08:56
Волгоградцам позволили работать в закрытых офисахСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области сожгли машину из мести владельцуСмотреть фотографии
07:33
В Волгоградской области разрешили работу части предприятийСмотреть фотографии
21:44
В Волгоградской области дорогу до дома ветерана войны не преодолеть без бутылкиСмотреть фотографииCмотреть видео
20:27
Правительство РФ выделило миллиард на глобальный ремонт цирка в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:01
«За 32 тысячи бросили за решетку»: жители села в Волгоградской области вступились за подследственного главуСмотреть фотографии
17:52
В Волгограде возобновят работу скоростные трамваиСмотреть фотографии
16:39
«Согласен работать в условиях пандемии»: начальство берет с волгоградцев странные распискиСмотреть фотографии
16:38
Многодетную мать в Волгоградской области обвиняют в смерти младенцаСмотреть фотографии
16:15
Пижама в клеточку ждет коронавирусных больных в Волгоградском госпитале ветерановСмотреть фотографииCмотреть видео
15:57
«Мы расслабились»: глава района Волгоградской области выступил с видеообращением из-за первого заболевшего коронавирусомСмотреть фотографииCмотреть видео
15:29
Сбербанк поддержал всероссийский школьный конкурс «Большая перемена»Смотреть фотографии
15:07
Чиновники могут штрафовать чиновников за переполненные волгоградцами автобусыСмотреть фотографии
14:09
Волгоградский депутат-пленник острова Фиджи пытался обхитрить налоговуюСмотреть фотографии
13:07
В Волгограде достроили жилой комплекс с криминальным прошлымСмотреть фотографии
12:49
В Волгограде владельцы салонов красоты избавляются от бизнесаСмотреть фотографии
12:11
В Волгоградской области выявлен 27-й случай заражения коронавирусомСмотреть фотографии
11:44
На Гремячинском ГОКе о здоровье людей заботится компьютерСмотреть фотографии
11:31
Жаждущий любви волгоградец отдал мошенникам 2,7 млн рублейСмотреть фотографии
11:15
Вернувшегося из Уругвая волжанина застали на улице около дома и оштрафовалиСмотреть фотографии
11:07
В центре Волгограда на главный купол собора Александра Невского подняли крестСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 