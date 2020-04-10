«Отобрать машины у чиновников»: пассажиры берут штурмом автобусы Волжский-Волгоград

Расследования 10.04.2020 10:02
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10.04.2020 10:02
На чем свет клянут тех, кто не продумал организацию спецрейсов по маршруту Волжский-Волгоград, пассажиры автобусов, вынужденные ездить на работу и с работы. Как рассказали ИА «Высота 102» волжане, в часы пик из Волжского и Волгограда ходят всего по четыре автобуса утром и вечером. Интервал между ними – от получаса до 45 минут. Уже через несколько остановок от железнодорожного вокзала в Волгограде автобус набивается под завязку.
Тем, кто подсаживается в Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, приходится буквально втискиваться в салоны. «И это при том, что власти нам постоянно говорят о необходимости соблюдать социальную дистанцию в полтора метра! Пусть чиновники, кто принимал решение о выходе всего четырех рейсов, проедут вместе с нами в таком автобусе. Может, у них надо служебные машины забрать, чтобы они поняли, что нельзя так издеваться над людьми!», - негодуют пассажиры.
По их словам, чиновники комитета транспорта и дорожного хозяйства, в чьем ведении находится данный маршрут, должны были понимать, что 300-тысячный Волжский никак не уместится в четырех автобусах.
При том, что между этими городами уже вторую неделю не курсируют маршрутки.
Корреспонденты ИА «Высота 102» накануне проследили за автобусом №123, который выехал от железнодорожного вокзала в 17-00 и убедились, что уже в районе тракторного завода влезть в переполненный салон было уже весьма проблематично.
Напомним, ранее замруководителя Роспотребнадзора Евгений Резников заявил, что у чиновников администрации Волгоградской области есть право наказывать других должностных лиц по новой «антивирусной» статье КоАП РФ – ст. 20.6.1 – «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Кто накажет чиновников комитета транспорта и дорожного хозяйства за ежедневные мучения как волжан, так и волгоградцев, пока непонятно.
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