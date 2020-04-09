



Троих рабочих госпитализировали с огнестрельными ранениями в Суровикинском районе после конфликта с 45-летним главой фермерского хозяйства, сообщает ИА "Высота 102". По информации регионального главка МВД, у одного из пациентов медики диагностировали огнестрельное ранение шеи, у второго – шеи и грудной клетки, у третьего – огнестрельное ранение и перелом ноги.

Полицейские установили, что пьяный фермер, проезжая мимо поля, увидел троих трактористов, выполняющих работы на соседнем поле. Мужчина вышел из машины и начал избивать одного рабочего, сломав ему ногу. На помощь трактористу прибежали его коллеги, тогда глава фермерского хозяйства достал из автомобиля травматический пистолет и открыл стрельбу.

В отношении подозреваемого решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством", которая предусматривает до 2 лет лишения свободы. Кроме того, на фермера составлен административный протокол по факту управления транспортным средством в состоянии опьянения. После рассмотрения материалов в суде, мужчина будет лишен водительских прав и выплатит крупный штраф.



