Чиновникам Волгоградской области разрешили штрафовать граждан за нарушение самоизоляции





Губернатор Волгоградской области утвердил перечень должностных лиц, которые смогут составлять протоколы по новой «антивирусной» статье КоАП РФ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованный документ, речь идет о ст. 20.6.1 КоАП РФ - «невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Полномочия наказывать рублем нарушителей режима самоизоляции получили чиновники 10 ведомств администрации региона. Это сотрудники аппарата губернатора, комитетов по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; по делам национальностей и казачества; по делам территориальных образований; транспорта и дорожного хозяйства; лесного хозяйства и экологии; промышленной политики, торговли и ТЭК; ветеринарии; ЖКХ; инспекции Госжилнадзора.

Закон о введении административного наказания за нарушение режима самоизоляции Государственная дума приняла 31 марта. Гражданам грозит предупреждение или штраф в размере 1–3 тысячи рублей, должностным лицам - 10–30 тысяч рублей, индивидуальным предпринимателям —30–50 тысяч рублей, юрлицам — до 300 тысяч рублей.



